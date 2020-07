Czwartek 23 lipca 2020 UltraGear 27GN950, czyli nowy monitor od LG dla grafików i graczy

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:30 UltraGear 27GN950, tak nazywa się najnowszy monitor firmy LG dedykowany wymagającym użytkownikom, którzy wykorzystają go nie tylko do grania, ale i tworzenia treści. Zastosowano w nim 27-calową matrycę Nano IPS o rozdzielczości 4K UHD (3,840 x 2,160), czasie reakcji 1ms oraz odświeżaniu 144Hz. Monitor oferuje 98% pokrycie palety kolorów DCI-P3 oraz podświetlenie o natężeniu 400 nitów (typowo), co oznacza zgodność ze standardami VESA DisplayHDR 600, oraz HDR 10. Nie zabrakło też kompatybilności z technologiami Nvidia G-Sync Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro, a także kilku funkcji odpowiedzialnych za stabilizację obrazu i jego jakość.



Całość zamknięto w obudowie z bardzo cienkimi ramkami, która jest połączona z nóżką zapewniającą regulację w pionie i poziomie, oraz obrót wyświetlacza o 90 stopni. Z tyłu oprócz złączy w postaci dwóch HDMI, DisplayPort, USB 3.0 oraz audio znajdziemy też promieniowy system podświetlenia LED oraz złącza montażowe zgodne ze standardem VESA.



Cena opisywanego modelu to 800 dolarów.







