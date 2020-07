Czwartek 23 lipca 2020 Kolejne, darmowe gry na Epic Store: Tacoma i Next Up Hero

Autor: Wedelek | Ľródło: Epic Store | 05:17 Jeszcze dzi¶ do godziny 17:00 możecie za darmo przypisać do swojego konta w sklepie Epic Store grę Torchlight II, czyli ciepło przyjętego hack’n slasha od Runic Games. Opisywana gra to największy rywal Diablo III, który na całym ¶wiecie zaskarbił sobie rzesze oddanych fanów. Dzi¶ jego miejsce zajm± dwie kolejne produkcje. Tym razem nieco mniejszego kalibru. Pierwsz± z nich jest Next Up Hero, klasyczny dungeon crawler z bardzo ładn±, ręcznie malowan± grafik± 2D i wieloma ciekawymi bohaterami do wyboru. Drugi tytuł zainteresuje przede wszystkim fanów dobrej fabuły. W Tacomie przyjdzie nam rozwi±zać zagadkę zniknięcia sze¶cioosobowej załogi tytułowej stacji kosmicznej Tacoma, w czym pomoże nam VR i SI.



Podczas rozgrywki gracz będzie ¶ledzić wirtualne awatary prawdziwej załogi próbuj±c dowiedzieć się co stało się z ich pierwowzorami i dlaczego w ogóle doszło do ich zniknięcia.



Oba tytuły można będzie przypisać do swojego konta po odwiedzeniu TEJ strony.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie je¶li posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.