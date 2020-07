Czwartek 23 lipca 2020 Androidy od 10 wzwyż będą wymagać co najmniej 2GB pamięci RAM

Autor: Wedelek | źródło: XDA Developers | 05:01 Pod koniec roku wejdą w życie nowe wytyczne dla producentów smartfonów, które mają usunąć z rynku większość niskobudżetowych urządzeń z Androidem. Datowany na 24 kwietnia 2020r dokument „Android 11 Go edition Device Configuration Guide” mówi, że każde urządzenie z maksymalnie 2GB pamięci RAM będzie musiało korzystać z okrojonej wersji Go Androida, a pełne wersje, czyli 10, 11 i wyższe, będą wymagać co najmniej 3GB RAMu. Dotyczy to oczywiście nowych modeli, wydanych po III kwartale 2020 roku. Ponadto telefony z co najwyżej 512MB pamięci operacyjnej nie będą w ogóle mogły korzystać z usług GMS (Google Mobile Services), co wyklucza miedzy innymi Gmaila oraz sklep Play. Aby się nimi cieszyć trzeba będzie mieć co najmniej 1GB RAMu.



Google chce tym samym pozbyć się najtańszych urządzeń, sprzedawanych przede wszystkim na rynkach rozwijających się, gdzie takie telefony wciąż są bardzo popularne i producent musi zapewnić im wsparcie.



