Czwartek 23 lipca 2020 Mobilny APU Renoir ma tylko osiem linii PCI-E

Autor: Wedelek | źródło: Igor's Lab | 18:36 Igor Wallosek z serwisu Igor’s Lab opublikował na łamach tego serwisu najnowszy diagram blokowy dla mobilnego APU Renoir. Dowiadujemy się z niego, że wersja mobilna tych procesorów oferuje jedynie osiem linii PCI-Express 3.0 x8/x4. Dla porównania w desktopowych APU mamy aż 24 linie PCI-Express, w tym 16 dla GPU, a w Ryzenach dla AM4 znajdziemy nowszą wersję tego standardu – PCI-Express 4.0 x16. To oznacza, że AMD specjalnie ogranicza możliwości swoich platform Ryzen 4000H/U pozycjonując je raczej na niskiej i średniej półce cenowej i całkowicie rezygnując z wysokiej półki cenowej. Co więcej również kolejna generacja APU o kodowej nazwie Cezanne będzie miała tylko 8 linii PCI-E.



Jest to zaskakujące, ale wyjaśnia dlaczego producenci laptopów raczej nie łączą ze sobą Ryzenów 4000H/U i kart mocniejszy niż taki RTX 2060. Nie ma to po prostu sensu.





