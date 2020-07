Czwartek 23 lipca 2020 Cena akcji AMD była dziś wyższa niż Intela! Po raz pierwszy od 15-tu lat

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 18:39 Po premierze Bulldozera AMD znalazło się w kropce i przez wiele lat balansowało na krawędzi katastrofy by ostatecznie pod koniec 2017 roku wyjść z opresji dzięki pierwszej generacji architektury Zen. Zarządzana w tym okresie przez Lisę Su firma sukcesywnie zwiększała swoją wartość w oczach klientów i inwestorów. Zwieńczeniem całej tej pracy było dzisiejsze notowanie na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych (NASDAQ), w którym AMD po raz pierwszy wyprzedziło Intela pod względem ceny za jedną akcję. Różnica była co prawda nieduża - $61.79 vs $61.57, ale i tak jest to ogromny sukces dla dużo mniejszego AMD, któremu udało się po raz pierwszy od 15-tu lat wyprzedzić swojego największego konkurenta.



Oczywiście trzeba też pamiętać, że sama cena akcji nie świadczy o przewadze AMD nad Intelem w kwestii zasobów. Wbrew przeciwnie, to Intel jest znacznie większym podmiotem, który ma o wiele więcej aktywów i pracowników. Wyraźnie widać to na przykładzie wyceny rynkowej obu podmiotów. Wartość AMD to obecnie 72,43 miliarda dolarów, podczas gdy Intel jest wyceniany na $260.79 miliardów.







