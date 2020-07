Piątek 24 lipca 2020 Rocket Lake-S będzie kompatybilny z chipsetami serii 400

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 Jak już wiecie przyszła generacja procesorów Intela dla desktopów o kodowej nazwie Rocket Lake-S przyniesie mnóstwo zmian. Przede wszystkim wprowadzi ona do desktopów rdzenie x86 Willow Cove oraz IGP na bazie architektury Gen12, co powinno przyczynić się do zauważalnego wzrostu wydajności i to pomimo zastosowania technologii 14nm+++. Ponadto podwojeniu ulegnie liczba złączy DMI 3.0, miejsce PCI-E 3.0 w końcu zastąpi wersja 4.0, pojawi się kontroler Thunderbolt 4/USB 4, oraz wsparcie dla kodeka AV1 12-bit, a problematyczne enklawy SGX w końcu odejdą w zapomnienie. Innymi słowy będzie sporo nowości, a do tego CPU te wsadzimy do podstawki LGA 1200, czyli tej samej w której obecnie montowany jest Commet Lake-S.



Nie było tylko wiadomo, czy będziemy w stanie skorzystać z obecnie sprzedawanych płyt głównych czy może koniczne stanie się posiadanie modelu z zupełnie nowym chipsetem. W przypadku Intela taka zagrywka była wielce prawdopodobna mimo tej samej podstawki (LGA 1200). Na szczęście nie będzie mieć miejsca, co wiemy dzięki firmie MSI. Z jej wewnętrznych materiałów dowiadujemy się, że obecnie produkowany, budżetowy chipset H410 będzie wspierać procesory Rocket Lake-S. No a skoro nawet tak tania konstrukcja obsłuży nową generację CPU Intela, to znaczy, że cała seria 400 otrzyma stosowne wsparcie.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.