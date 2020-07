Piątek 24 lipca 2020 Nvidia zainteresowana odkupieniem ARMa od SoftBanku

Autor: Wedelek | 05:01 Konsorcjum SoftBank nie chce już dłużej utrzymywać firmy ARM i szuka dla niej nowego właściciela. Podobno jednym z pierwszych podmiotów z którym rozmawiali przedstawiciele SofBanku było Apple, ale firma kierowana przez Tima Cooka nie była przesadnie zainteresowana. Ponoć chodziło przede wszystkim o ewentualne problemy z regulatorami rynku oraz pozostałymi kontrahentami ARMa. Kontrowersje budził też model subskrypcyjny na którym jest oparty biznes tej firmy. Ten miał po prostu nie odpowiadać włodarzom giganta z Cupertino. Takich zastrzeżeń nie zgłasza kolejny z potencjalnych nabywców ARMa, czyli firma Nvidia.



Ta chce ponoć kupić swojego dotychczasowego partnera i wcielić go do swojego portfolio produktów. Pytanie tylko, czy Nvidia dojdzie do poróżnienia z SoftBankiem, który w 2016 roku kupił ARM za 32 miliardy dolarów. Teraz wartość tej firmy jest o wiele wyższa (+185% na giełdzie w Filadelfii), choć i sama Nvidia nie należy do tanich. Obecnie wycenia się jej wartość na $254 miliardy.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.