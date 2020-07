Piątek 24 lipca 2020 Nvidia A100 przetestowana – GPU Amprere błyszczy w testach

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:13 Jules Urbach, aktualny szef OTOY, podzielił się ze światem wynikiem przeprowadzonego przez niego testu akceleratora A100 w programie OctaneBench. Jego firma zajmuje się renderingiem w chmurze obrazów służących jako hologramy w rozwiązaniach AR (rozszerzona rzeczywistość), a użyty benchmark służy jako demo silnika Octane, korzystając podczas renderingu z bibliotek CUDA (dlatego wspiera tylko karty Nvidii). Wracając jednak do samego testu, A100 osiągnął w nim 446pkt, co zdaniem Julesa Urbacha oznacza, że nowy akcelerator Nvidii jest o 43% szybszy od rozwiązań opartych o GPU Turing. Brzmi rewelacyjnie, zwłaszcza, że zbudowany w oparciu o Turinga GRID RTX 8000 zdobywa w tym samym teście zaledwie 328pkt.



Z drugiej jednak strony taka Tesla V100 i Quadro GV100 uzyskują wynik w okolicach 354-371pkt, a TITAN V dobija aż do 401pkt, więc wszystko zależy od tego, do czego porównujemy. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze fakt, że A100 to prawdziwe bydle z aż 6912SP, 432 Tensorami i 40GB pamięci RAM typu HMB2e z szyną 5120-bit. Mamy więc o wiele więcej jednostek wykonawczych i to po prostu musiało przełożyć się na dodatkową moc obliczeniową.







