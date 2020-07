Piątek 24 lipca 2020 Intel ogłasza opóźnienie wdrożenia litografii 7nm. Alder Lake-S w 2021 roku

Autor: Wedelek | 18:15 Drugi kwartał roku fiskalnego zakończył się dla Intela imponującym przychodem na poziomie 19,7 miliarda dolarów. Jak podkreślał CEO Intela, kwota ta jest aż o 20% wyższa niż przed rokiem, co bez wątpienia jest świetną nowiną dla akcjonariuszy. Gorzej, że w tle są problemy z litografią 7nm, której debiut będzie musiał zostać opóźniony. To z kolei oznacza, że zrewidowaniu muszą ulec plany wdrożenia przyszłych generacji CPU i GPU, bo te albo trzeba przeprojektować z myślą o 10nm, albo również opóźnić. Na razie Chipzilla mówi o niewielkiej, bo raptem 6-miesięcznej obsuwie, ale historia uczy, że finalnie może być ona dłuższa.



Co gorsza o ile samo wprowadzenie 7nm zaliczy półroczne opóźnienie, tak zadawalający uzysk zostanie osiągnięty aż o rok później niż planowano. To w praktyce oznacza, że procesory wytwarzane w litografii 7nm pojawią się w 2022 roku, ale będzie ich stosunkowo niewiele i dopiero na początku 2023 roku możemy spodziewać się wysypu większej ilości modeli produkowanych w tej technologii. Przypominam, że cały czas mówimy o optymistycznym scenariuszu.



W tzw. międzyczasie Intel będzie nam serwować układy wytwarzane w litografii 10nm, która nomen omen też przysporzyła Chipzilli nie lada problemów. Najgłośniejsze premiery nastąpią w drugiej połowie przyszłego roku i będą to desktopowe Alder Lake-S dla podstawki LGA1700 oraz serwerowe układy z rodziny Sapphire Rapids.









