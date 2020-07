Poniedziałek 27 lipca 2020 Intel wprowadzi do oferty Core i9-10850K oraz procesory z serii KA

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 Intel wzbogacił swoją ofertę desktopowych procesorów z serii 10 o kilka nowych modeli, w tym 10-rdzeniowego i 20-wątkowego Core i9-10850K, który pracuje z zegarem 3,6/5,2GHz. Pozostałe nowości to odmiany KA już sprzedawanych CPU, które nieznacznie różnią się od nich ceną. Niestety nie wiemy co znaczy nowe oznaczenie, bo Intel nigdy go nie stosował. Najprawdopodobniej są to wersje z odblokowanym mnożnikiem (wskazuje na to litera K), być może nieco poprawione względem pierwowzorów lub po prostu z wyższym potencjałem OC. Niewykluczone, że niebiescy pójdą drogą AMD i ich Mattise Refresh zastępując zwykłe wersje swoich CPU nieco szybszymi odmianami oferowanymi w tej samej cenie, by zwiększyć ich konkurencyjność.







