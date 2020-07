Poniedziałek 27 lipca 2020 Znaleziono próbkę inżynieryjną Rocket Lake-S z zegarem Turbo 5GHz

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach TPC 11-ta generacja procesorów Intela dla desktopów przyniesie liczne poprawki, które powinny realnie wpłynąć na wydajność procesorów Intela. Seria Rocket Lake-S dostanie między innymi nowy rdzeń x86 będący pochodną Willow Cove przeniesioną do litografii 14nm, IGP na bazie architektury Xe oraz wsparcie dla PCI-Express 4.0. Wielką niewiadomą były do tej pory w zasadzie tylko zegary, a dotychczasowe przecieki sugerowały, że na tym polu 11-ta generacja może nieco odstawać od 10-tej. Odnalezione próbki inżynierskie pracowały bowiem z zegarem TURBO nie wyższym niż 4,1-4,3GHz.



Wątpliwości te zostały jednak rozwiane wraz z odkryciem przez użytkownika @leakbench układu Rocket Lake-S, który pracuje z zegarem bazowym 3,41GHz i Turbo 4,98GHz. W takiej konfiguracji chip ten uzyskał w GeekBenchu 5 wynik 1507pkt w teście jednego wątku i 7603pkt w teście wielordzeniowym. Testowany egzemplarz był wyposażony w 8-rdzeni i 16-wątków, a także 16MB pamięci L3. Każdy z rdzeni miał do dyspozycji po 32KB pamięci na instrukcje, 48KB cache L1 na dane i 512KB L2 (również na dane).



Co ciekawe 11-ta generacja będzie prawdopodobnie pozbawiona procesorów 10-rdzeniowych, a wśród próbek inżynieryjnych można też było spotkać układ 8-rdzeniowy z 12-wątkami. Ten ostatni najprawdopodobniej był jedynie wersją demo Intelowskiej wersji technologii big.LITTLE i raczej nie trafi do sprzedaży jako gotowy model.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.