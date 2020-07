Poniedziałek 27 lipca 2020 13 sierpnia dowiemy się czegoś nowego o architekturze Xe?

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:44 Intel na swoim koncie w portalu Twitter opublikował zapowiedź konferencji, na której miały by być opublikowane kolejne szczegóły dotyczące architektury Xe. Co zaskakujące informacja ta została szybko usunięta, więc albo Chipzilla zmieniła zdanie, albo jest to celowy zabieg marketingowy. Być może jakiś wpływ na tę sytuację miały problemy z litografią 7nm, które ostatecznie zostały ujawnione przy okazji podsumowania drugiego kwartału bieżącego roku fiskalnego. Jak by nie było, to w oryginalnej wiadomości pojawiła się informacja, że kolejna porcja danych o nowej architekturze GPU ujrzy światło dzienne w 20 dni od publikacji Tweeta, a więc 13 sierpnia bieżącego roku. W tej chwili nie pozostaje nam niestety nic innego jak tylko czekać, z nadzieją, że 13 sierpnia faktycznie dowiemy się czegoś nowego.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.