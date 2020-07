Poniedziałek 27 lipca 2020 Intel dogadał się z TSMC i będzie u nich produkować CPU i GPU?

Autor: Wedelek | źródło: China Times | 15:15 (2) Chiński portal ChinaTimes twierdzi, że Intel dogadał się z TSMC w sprawie produkcji układów scalonych, a umowa ma wejść w życie w 2021 roku. Amerykański gigant ma ponoć w ten sposób ominąć kłopoty z własną litografią 7nm, zamawiając gotowe chipy u podwykonawcy. Podobno oba podmioty dogadały się w kwestii produkcji zarówno CPU jak i GPU, przy czym walka trwa jeszcze o wielkość dostaw. Na tym polu Intel ma konkurować przede wszystkim z AMD, które w przyszłym roku stanie się największym odbiorcą chipów litografii 7nm/7nm+. To oznacza spory wzrost zamówień ze strony firmy kierowanej przez Lisę Su. Zwłaszcza, że w 2021 roku TSMC podwoi swoje możliwości produkcyjne w tym zakresie.



Co ciekawe Chińczycy twierdzą, że Intel położy rękę na nieco innym procesie niż AMD, a mianowicie na 6nm. Nie wiadomo co dokładnie należy przez to rozumieć, ale najprawdopodobniej chodzi o jedną z trzech litografii: N7P, N7+, lub N6.







W przyszlym roku 5nm... (autor: gantrithor | data: 27/07/20 | godz.: 15:19 )

jesli zwolnia sie linie produkcyjne to intel ma szanse sie wcisnac w7nm chociaz byl bym sceptyczny co do takich rewelacji.



Byloby (autor: piwo1 | data: 27/07/20 | godz.: 16:07 )

Przykro



