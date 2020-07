Wtorek 28 lipca 2020 Kensington wprowadza do oferty tanią klawiaturę, którą można myć pod bieżącą wodą

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:01 Epidemia COVID19 skłoniła producentów do odkurzenia niektórych zapomnianych lub niszowych konceptów. Jednym z nich jest Pro Fit Washable Keyboard, czyli wodoodporna klawiatura od Kensingtona, którą można myć pod bieżącą wodą z wykorzystaniem detergentów. Jest to zupełnie nowy produkt, który dopiero niedawno trafił do oferty tego producenta, choć technologicznie pamięta ubiegłe dziesięciolecie. Mówiąc wprost mamy do czynienia z klasyczną, plastikową klawiaturą, w której całą niezbędną elektronikę zakryto elastycznym tworzywem nieprzepuszczającym cieczy. Jest on odporny na działanie większości uniwersalnych detergentów, mydła, bakteriobójczych środków dezynfekujących, w tym tych opartych na bazie alkoholu, a nawet wybielacza.



Plastikowa obudowa ma też wbudowany prosty system odprowadzania cieczy, a jej zewnętrzne wymiary to 445mm x 170mm x 25mm. Całość waży 580g, a do komunikacji z komputerem wykorzystywana jest wtyczka z portem USB. W zestawie znajduje się również przejściówka na archaiczne złącze PS/2, tak by zachować zgodność z nawet najbardziej antycznymi komputerami, jakie pewnie wciąż można znaleźć w pomieszczeniach biurowych lub szkolnych.







