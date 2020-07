Wtorek 28 lipca 2020 Tiger Lake błyszczy w kolejnych testach

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:30 Mobilne procesory z rodziny Tiger Lake wytwarzane w litografii 10nm++ mają przynieść spory wzrost wydajności dzięki zastosowaniu zupełnie nowych rdzeni x86 Willow Cove, oraz równie rewolucyjnego IGP Gen 12 (Xe). Potwierdzają to przecieki pokazujące znacznie przewagę w stosunku do Ice Lake z rdzeniami Suny Cove. Najnowszy z nich pochodzi z bazy danych SiSoft SANDRA, w którym 4-rdzeniowa i 8-wątkowa próbka inżynieryjna takiego CPU bez problemu pokonała zarówno 15W jak i 25W Ice Lake’a w postaci modelu Core i7-1065G7. Chodzi w tym przypadku o obliczenia związane z analizami matematycznymi i finansowymi, w których Core i7-1165G7 osiągnął poziom 8-rdzeniowego Ryzena 7 4700U (564.87 vs. 562.24 pkt).



To imponujący wynik, ale gwoli ścisłości Ryzen 7 4800H i Ryzen 9 4900H po zdjęciu kagańca (TDP 35-45W) bez problemu pokonały swojego rywala uzyskując odpowiednio 856,67 i 562,24pkt. Wspominam o tym dlatego, że tak naprawdę nie wiemy jaki był ustawiony limit TDP w przypadku jednostki Intela i jakim chłodzeniem dysponowała platforma testowa. Mimo, że Tiger Lake zapowiada się na naprawdę wydajny układ, to trzeba mieć na uwadze to, że finalny produkt może nie być aż tak wydajny właśnie z uwagi na limity energetyczne i wydajność chłodzenia.





