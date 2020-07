Wtorek 28 lipca 2020 Majowy wyciek danych stał się kopalnią wiedzy o klasycznych grach Nintendo

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:44 Nintendo zaliczyło w tym roku dwa poważne wycieki danych. Pierwszy miał miejsce w kwietniu i w jego wyniku hakerzy uzyskali dostęp do danych z kont setek tysięcy użytkowników usług wielkiego N. W drugim, osoby niepowołane położyły łapę na kodzie źródłowym kilkunastu klasycznych gier, takich jak Super Mario, Star Fox, czy Legend of Zelda. Mowa oczywiście nie o najnowszych produkcjach, a o grach z minionej ery, tworzonych z myślą o takich dziadkach jak NES czy Nintendo 64. Pozyskane dane stanowią więc jedynie wartość historyczną, choć sam przeciek jest bez wątpienia policzkiem dla Japończyków.



Majowy atak to też kopalnia ciekawostek dla fanów gier retro, którzy dokopali się już do kilku ciekawostek. Wśród nich są prototypowe funkcje, które nigdy nie trafiły do finalnego produktu, niewykorzystane pliki źródłowe i grafiki, czy nieznane do tej pory mapy. Co równie ciekawe niektóre z tych nieużytych elementów trafiły do późniejszych produkcji Nintendo. Wspominamy o tym teraz, bo wszystkie te znaleziska zaczynają w końcu trafiać do sieci, czemu Nintendo próbuje aktywnie przeciwdziałać. Póki co bezskutecznie.



Poniżej możecie zobaczyć małą próbkę opisywanych „kopalin”.





A bunch of Nintendo prototypes are apparently currently being compiled from leaked source code right now as of this post

First up there's this Yoshi's Island proto with different UI graphics, placeholder music from Mario World, and has a prefix of 'Super Mario Bros. 5' pic.twitter.com/Qqock5RZaS — Akfamilyhome @ Origami King (@Akfamilyhome) July 24, 2020



