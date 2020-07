Wtorek 28 lipca 2020 Windows 95 i Doom odpalone na PC złożonym w Minecrafcie

Autor: Wedelek | źródło: GitHub | 05:14 Po chwilowym spadku popularności Minecraft przeżywa swoją drugą młodość, czego najlepszym dowodem jest rosnąca liczba graczy oraz nowe mody tworzone przez społeczność skupioną wokół gry. Większość z nich to niewielkie projekty, które nierzadko powielają już istniejące pomysły lub usprawniają jakieś mechaniki. Są jednak i takie, obok których nie sposób przejść obojętnie, nawet jeśli w Mincrafta nie gramy. Przykładem takiego moda jest VM Computers, który pozwala stworzyć swojego własnego, w pełni działającego PCta istniejącego jako interaktywny obiekt w klockowym świecie gry.



Oparta na Virtual Boxie modyfikacja umożliwia uruchomienie na złożonym sprzęcie dowolnego systemu operacyjnego, a także na instalowanie na nim w pełni działających gier i programów. Twórcom do demonstracji możliwości VM Computers posłużyła gra Doom, którą odpalono w wirtualnej maszynie z Windowsem XP na pokładzie. To się dopiero nazywa dodatek! Osoby, które chciałyby same spróbować jak działa opisywany mod mogą go pobrać z TEJ strony. Konieczne będzie też posiadanie VirtualBoxa 6.1, API Fabric dla Minecrafta 1.15.2 oraz obrazu systemu, który chcemy zainstalować. Twórcy przygotowali krótką instrukcję całego procesu, a znajdziecie ją na stronie projektu.







