Środa 29 lipca 2020 Qualcomm prezentuje Quick Charge 5 z prądem ładowania 100W+

Autor: Wedelek | 05:01 Technologie szybkiego ładowania są coraz doskonalsze i powszechniejsze, ułatwiając tym samym ładowanie coraz pojemniejszych ogniw. Od kilku lat liderem na tym rynku jest Qualcomm, który w tym roku wprowadził do oferty nową generację technologii Quick Charge o numerze 5.0. Pozwala ona na ładowanie baterii prądem przekraczającym 100W, dzięki czemu baterię o pojemności 4500mAh naładujemy od zera do połowy w raptem pięć minut. To oznacza ponad 70% wyższą efektywność w porównaniu do poprzedniej wersji Quick Charge. Nowe rozwiązanie powstało z myślą o urządzeniach posiadających dwie oddzielne baterie i przy takiej konfiguracji ładownie odbywa się nawet 10x szybciej niż w obecnie dostępnych na rynku rozwiązaniach.



Qualcomm chwali się przy tym zastosowaniem aż dwunastu różnych zabezpieczeń i nowego algorytmu ładującego, który mimo większego prądu ładowania potrafi obniżyć temperaturę ładowanego ogniwa o 10 stopni Cesjusza (w porównaniu do QC4). Co ciekawe nowa technologia jest zgodna ze specyfikacją PD-PPS (USB Power Delivery Programmable Power Supply) co oznacza, że Quick Charge 5 powinien współpracować z dowolną ładowarką zgodną z tym standardem. Nie musi to być specjalnie certyfikowane akcesorium, o czym oczywiście Qualcomm zapomniał w swoich materiałach nadmienić.



Aby móc skorzystać z Quick Charge 5 konieczne jest posiadanie jednego z dwóch układów IC: SMB1396 lub SMB1398, co w praktyce oznacza posiadanie procesora Snapdragon 865, 865 Plus lub nowszego.









