Środa 29 lipca 2020 Microsoft nie zarabia zbyt dużo na Game Passie

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:15 Usługi subskrypcyjne cieszą się w ostatnich latach ogromną popularnością. Ich pojawienie się ułatwiło dostęp do cyfrowych dóbr większej części społeczeństwa i znacząco przyczyniło się do zmniejszenia zjawiska piractwa. Obecnie w przypadku filmów i muzyki możemy skorzystać z kilku konkurujących ze sobą rozwiązań, ale na rynku gier mamy w zasadzie tylko jednego dużego gracza. Jest nim oczywiście Microsoft i jego Game Pass, który w tej chwili zdaje się być głównym koniem pociągowym nowej serii konsol giganta z Redmond. Duża ilość promocji i atrakcyjna cena sprawiają, że wielu zadaje sobie pytanie ile Microsoft na swojej usłudze zarabia.



Sam zainteresowany ustami Aarona Greenberga przyznał, że niewiele. Jego wypowiedź dla serwisu WCCFTech jest oczywiście o wiele dłuższa i bardziej kwiecista. Mamy przecież do czynienia z szefem działu marketingu Xbox Games. Wynika z niej, że Microsoft postrzega Game Passa jako inwestycję i nie liczy na szybkie pojawienie się dużej ilości gotówki z tego projektu. Zamiast tego pozyskane z abonamentu środki przeznacza na marketing szeptany, realizowany przede wszystkim za pomocą promocji dla nowych użytkowników.



Microsoft chce w ten sposób pozyskać jak największą ilość użytkowników, tak by za kilka lat czerpać duże zyski z Game Passa dzięki tzw. ekonomii skali przy zachowaniu relatywnie niskiego abonamentu. Jednocześnie firma kładzie duży nacisk na rozwój usług chmurowych - od września xCloud stanie się częścią abonamentu Game Pass Ultimate. Tym sposobem użytkownicy, których nie stać na zakup Xboxa Series X będą mogli grać w ulubione gry w wysokiej rozdzielczości na słabszym sprzęcie, choć kosztem nieco większego opóźnienia.



