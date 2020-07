Środa 29 lipca 2020 LG Display otwiera w Chinach nową fabrykę OLEDów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:42 LG Display otworzyło nową fabrykę paneli OLED w chińskiej prowincji Guangzhou, zwiększając tym samym radykalnie swoje możliwości wytwórcze. Do tej pory położona w Południowokoreańskim Paju placówka była w stanie wytworzyć około 70 000 paneli OLED generacji 8.5. Każdy taki panel ma powierzchnię 2’200 mm x 2’500 mm i można go pociąć na mniejsze produkty – np. na 500 wyświetlaczy do smartfonów. Dzięki uruchomieniu drugiej fabryki możliwości produkcyjne LG w zakresie paneli OLED wzrosną początkowo do 130 000 miesięcznie, a docelowo ma to być nawet 160 000. Mówimy więc o ponad 2x wzroście możliwości produkcyjnych.



LG Display oprócz OLEDów produkuje też tradycyjne panele LCD, a te podobnie jak wyświetlacze organiczne trafiają zarówno do produktów LG, jaki i innych producentów elektroniki użytkowej na całym świecie.









