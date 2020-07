Środa 29 lipca 2020 Big Navi będzie mieć 16GB pamięci typu…

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:55 Wszyscy z niecierpliwością czekamy na to co we wrześniu zaserwują nam Nvidia i AMD. W obu przypadkach mieliśmy już do czynienia z całą masą przecieków, a ostatnio większa ich część dotyczyła Ampere. Aby zatem wyrównać tę statystykę dziś przyjrzymy się plotkom dotyczącym układu o kodowej nazwie Sienna Cichild (ID GFX1030). Kryje się pod nią tzw. Big Navi, czyli TOPowa karta AMD na bazie architektury RDNA2. Najnowsze przecieki sugerują, że opisywany akcelerator będzie mieć 16GB pamięci RAM typu… No cóż, to już zależy od źródła. Pierwsze z nich w postaci Freedesktopa twierdzi, że będzie to HBM2 w dwóch stosach z szyną 2048-bit (2 x 8 x 128). Jeśli to prawda, to karta ta będzie podobna do przeznaczonego na rynek rozwiązań profesjonalnych Arcturusa.



Ten ma mieć szynę 4096-bit (4 x 8 x 128) i cztery stosy pamięci HBM2.



Drugie źródło (użytkownik Wjm47196 z ChipHell) uważa natomiast, że Big Navi owszem, będzie mieć 16GB RAMu, ale typu GDDR6 z szyną 512-bit. Jednocześnie autor tej informacji twierdzi, że AMD nie ma jeszcze gotowej płytki PCB dla swojej karty i dlatego nie da się jednoznacznie przewidzieć jej specyfikacji technicznej. Trzeba przyznać, że ten drugi scenariusz zdaje się mieć więcej sensu, ale z drugiej strony nie da się też zupełnie wykluczyć istnienia Big Navi z pamięciami HBM2. Tym bardziej, że w przeszłości AMD bardzo często korzystało z tego typu pamięci. Pewnym wydaje się być wiec tylko to, ze Big Navi będzie mieć 16GB RAMu.









