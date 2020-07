Wtorek 28 lipca 2020 Duże zmiany kadrowe u Intela – poleciało kilka głów

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 15:48 (1) Problemy z procesem produkcyjnym 7nm skłoniły Boba Swana, obecnego szefa Intela, do wprowadzenia kilku zmian kadrowych na najwyższych stanowiskach. Najbardziej znamienna z nich to dymisja dyrektora działu inżynierii, Dr. Murthy’ego Renduchintala. Ten opuści szeregi Chipzilli 3 sierpnia bieżącego roku - po czterech latach pracy na tym stanowisku. Jego rolę przejmie Dr. Ann Kelleher, która ma szefować działowi rozwoju kluczowych technologii (Technology Development Lead). Pomoże jej w tym Dr. Mike Mayberry, dotychczasowy szef działu rozwoju technologii (Technology Development), który w tym roku odchodzi na emeryturę (po 36 latach pracy).



Ponadto zmieni się szef działu produkcji (Manufacturing and Operations) – został nim Keyvan Esfarjani, a pieczę nad inżynierami projektującymi nowe produkty (Design Engineering) tymczasowo przejmie Josh Walden. W tzw. międzyczasie Intel będzie szukać osoby, która na stałe ma zarządzać tym działem.



Swoje stanowiska zachowali Raja Koduri oraz Dr. Randhir Thakur zarządzający odpowiednio rozwojem układów graficznych (Software and Graphics) oraz dostawami (Supply Chain).



Opisywane zmiany były nieuniknione, zwłaszcza, że coraz mocniej swoje niezadowolenie z tempa rozwoju Intela wyrażają inwestorzy. Swoje na całej sytuacji próbuje ugrać kancelaria Hagens Berman, która zaprasza już zainteresowanych do dołączenia do pozwu zbiorowego w związku z niedotrzymaniem obietnic w kwestii litografii 7nm.









No proszę (autor: kombajn4 | data: 28/07/20 | godz.: 16:10 )

to się nazywa manewr wyprzedzający w wykonaniu Swana. Z plotek jakie słyszałem to Murthy chciał się pozbyć Koduriego żeby nie mieć konkurencji w rozgrywce o fotel Boba Swana.



