Środa 29 lipca 2020 Świetne wyniki finansowe AMD za drugi kwartał bieżącego roku

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:05 Firma AMD opublikowała dziś swoje najnowsze wyniki finansowe obejmujące drugi kwartał bieżącego roku. W badanym okresie producent z Sunnyvale odnotował przychód w wysokości 1,93 miliarda dolarów, a więc o 26% wyższy niż przed rokiem gdy było to 1,53-miliarda dolarów. Co istotne wzrosła też nieco marża (do 44%), a zysk netto mierzony metodą GAAP wyniósł 157 milionów dolarów oraz 216 milionów, jeśli zrezygnujemy z tej metody. Bez względu na to w jaki sposób liczymy mamy więc do czynienia z wyraźną poprawą. Na finanse wpływ miała oczywiście świetna sprzedaż procesorów. Chodzi nie tylko o desktopowe Ryzeny 3000, ale i serwerowe Epyci, oraz mobilne Ryzeny 4000, które powoli zaczynają kruszyć monopol Intela.



Samo AMD liczy na dalsze wzrosty i prognozuje przychód na poziomie 2,55 miliarda dolarów w trzecim kwartale, co oznacza 42% wzrost w ujęciu rocznym.







