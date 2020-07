Środa 29 lipca 2020 AMD potwierdza premierę CPU z Zen 3 oraz GPU RDNA 2 i CDNA

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:07 Przy okazji publikacji danych finansowych AMD uaktualniło swój harmonogram premier po raz kolejny zapewniając, że wszystkie zapowiedziane do tej pory produkty będą mieć swoją premierę pod koniec bieżącego roku. Na tej liście znalazły się procesory z rdzeniami x86 Zen 3, Radeony z architekturą RDNA 2 dla rynku detalicznego i serwerowe na bazie zupełnie nowej architektury CDNA, która powstała z myślą o obliczeniach. Jeśli chodzi o CPU, to AMD raczej unika operowania konkretnymi rodzinami, natomiast niemal pewnym jest, że do końca roku zobaczymy desktopowe Ryzeny 4000 oraz Epyc z serii Milan, a na Threadrippery przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.



Tu ważna dygresja. Oficjalna premiera nie musi być równoznaczna z masową dostępnością w sklepach. Zwłaszcza jeśli chodzi o tańsze modele.







