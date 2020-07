Czwartek 30 lipca 2020 Xeon z rdzeniami Ice Lake-SP odnaleziony w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:01 W bazie danych GeekBencha znaleziono wynik testu dwóch konkurencyjnych procesorów serwerowych. Po jednej stronie ringu pojawił się 64-rdzeniowy Epyc 7742 z zegarem 3,39GHz i rdzeniami x86 Zen2, a po drugiej dwa Xeony, każdy z 28 rdzeniami Ice Lake-SP taktowanymi na poziomie 1,5/3,19GHz. Daje nam to więc 56 rdzeni i 112 wątków. W teście pojedynczego wątku Epyc wyprzedził swojego konkurenta uzyskując wynik 4398pkt vs 3424pkt, natomiast w teście wielowątkowym wygrał procesor Intela z wynikiem 38 079pkt vs 35 492pkt. Brzmi ciekawie, ale jeszcze lepiej robi się w momencie gdy spojrzymy na specyfikację techniczną obu platform.



Okazuje się, że ta nie była identyczna i na dobrą sprawę nie wiemy np. z jaką częstotliwością pracowała pamięć RAM oraz jakie chłodzenie zastosowano. Po jej ilości wiemy jedynie, że moduły nie były takie same, a konfiguracja była inna. Ponadto procesor Intela pracował pod dyktando Windows Servera 2019, a Epyc musiał współpracować z systemem Windows 10 Pro, który jak powszechnie wiadomo nie radzi sobie dobrze z obsługą procesorów z większą ilością rdzeni niż 32.



Reasumując na podstawie poniższego testu nie da się precyzyjnie stwierdzić jaka będzie różnica w wydajności obu CPU, a najbardziej wartościowy jest tak naprawdę wynik pojedynczego wątku. Wiadomo natomiast nie od dziś, że konfiguracja złożona z dwóch procesorów jest droższa, a Intelowi przyjdzie niebawem walczyć już nie z Rome, a dużo nowszymi i szybszymi Epycami z rodziny Milan, więc Xeonom z Ice Lake-SP na pewno nie będzie łatwo walczyć o klienta.









