Intel zarejestrował nowe znaki towarowe dla swoich CPU

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Intel zgłosił do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) nowe wzory logo, którymi mają być oznaczane komputery wyposażone w nową serią procesorów tego producenta. Jak widać tym razem Chipzilla stawia na prostotę zarówno w kwestii projektu jak i wykorzystanej kolorystyki. Spekuluje się, że powtarzający się motyw małych i dużych kwadratów może nawiązywać do modularnej budowy nowych układów, które mają przecież łączyć w sobie słabsze i mocniejsze rdzenie. Dużą niewiadomą jest również tajemnicza seria Evo, o której póki co nic nam nie wiadomo. Ba, do tej pory nawet nie przypuszczaliśmy, że Intel planuje coś podobnego.



Na koniec mała uwaga dla tych z Was, których mogła zaskoczyć ogólna szarość zgłoszonych znaków towarowych. Otóż te przechowywane w bazie USPTO zawsze są zapisywane w skali szarości i dopiero wersje ostateczne nabierają koloru.







