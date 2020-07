Komu potrzebny będzie statyw fotograficzny i na jaki się zdecydować?

Kiedy warto kupić statywy fotograficzne i z jakimi kosztami się to wiąże?

Statywy fotograficzne przeznaczone są praktycznie dla każdego. Tym bardziej, że dostępnych jest ich multum rodzajów, dzięki czemu można dobrać model do swoich indywidualnych potrzeb, oczekiwań, preferencji i możliwości finansowych. Sięgają po nie nawet osoby robiące zdjęcia amatorsko, aby ułatwić sobie pracę. Statywy są niezbędne w studiu fotograficznym, w fotografii portretowej. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się precyzyjność i brak jakiegokolwiek poruszenia. Okazują się być niezbędne w przypadku fotografii makro czy ujęć pejzażowych. Nie brakuje mobilnych rozwiązań, które można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Podobnie jak modeli ważących kilkadziesiąt kilogramów, które sprawiają sporo trudności w transporcie, ale znakomicie sprawdzają się w studiu. Ceny statywów są mocno zróżnicowane, w zależności od ich przeznaczenia. Ceny dobrej jakości modeli rozpoczynają się już od siedmiuset złotych w górę. Te do amatorskiego użytku to wydatek z rzędu od stu złotych wzwyż.

Jaki rodzaj statywu będzie odpowiedni?

Statywy fotograficzne różnią się między sobą pod wieloma względami. Każdy rodzaj ma charakterystyczne cechy, które należy mieć na uwadze przy wyborze. Przykładowo statywy stołowe są nieduże, lekkie i niedrogie. Z jednej strony są to same plusy, a z drugiej minusy. Takie statywy sprawdzą się do aparatów kompaktowych, ale do tych o większej wadze już się nie nadają. Nie po to kupujemy statyw, aby był niestabilny. Wadą będzie też ograniczona regulacja położenia głowicy. Stołowe statywy fotograficzne nadają się do robienia sporadycznych zdjęć, można do nich zamocować różne akcesoria. Dalej mamy statywy amatorskie, również o niewielkim rozmiarze i ciężarze . Są również relatywnie tanie, można regulować wysokość kolumny, mają szybkozłącze na głowicy i regulację położenia 3D. Jeśli dysponujemy aparatem kompaktowym lub lustrzanką bez dodatkowych elementów i dużego obiektywu, można pozwolić sobie na zakup takiego amatorskiego statywu. Jego wadą będzie kiepska stabilność przy maksymalnej wysokości i słaba wytrzymałość. Amatorskie statywy mogą być użytkowane w przypadku fotografii półprofesjonalnej, studyjnej i reporterskiej. Mamy jeszcze modele profesjonalne, czyli modele ciężkie, ale bardziej stabilne i z możliwością zdemontowania/wymienienia głowicy. Użytkownik może dociążyć statyw i dowolnie regulować wysokości kolumny. Duża waga i rozmiary statywu są jednocześnie jego wadami, gdyż utrudnia to transport. Świetnie nadaje się do fotografii makro, studyjnej, przyrodniczej i w pewnym stopniu reporterskiej.

Tradycyjny, mały a może giętki statyw?

Jeśli szukamy statywu zapewniającego dobrą stabilizację obrazu, warto wybrać model tradycyjny. Posiada on sztywną konstrukcję, teleskopowe nóżki wsuwane lub chowane. Wymiary i waga takich statywów są spore, za wyjątkiem modeli wykonanych z włókna węglowego, których cena niestety jest stosunkowo wysoka. Mniejszych gabarytów są statywy małe, czyli takie do 130 cm długości. Na ich korzyść przemawia błyskawiczna gotowość do pracy, łatwy transport, odporność na warunki atmosferyczne. Nadają się wyłącznie do kompaktowych aparatów fotograficznych, gdyż w przypadku tych ciężkich pojawią się problemy ze stabilizacją. Jeśli potrzebujemy statywu niewielkiego i jednocześnie zapewniającego świetną stabilizację aparatowi, warto zdecydować się na model giętki. Ma on elastyczną konstrukcję, wyginające się nóżki, niską wagę.