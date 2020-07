Piątek 31 lipca 2020 Steam wprowadza nową blokadę regionalną

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:01 Platforma Steam wprowadziła nowe zabezpieczenie mające ograniczyć możliwość zakupu gier w wersji sklepu przeznaczonej dla odbiorców z innych rejonów świata z wykorzystaniem VPNa. Twórcy chcą w ten sposób ograniczyć proceder zakupu gier po zaniżonych kwotach przez bardziej świadomych konsumentów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że w niektórych krajach wybrane tytuły są dostępne znacznie taniej niż na ich rodzimym rynku. Jest to związane z ograniczonymi do danego rejonu promocjami lub indywidualnymi cenami początkowymi dla danego kraju. Według Valve zakup gier przeznaczonych dla innych regionów to po prostu oszustwo, czego firma dała nie raz wyraz banując użytkowników, którzy notorycznie na tym korzystali.



Oczywiście wykorzystanie VPNa trudno czasami wykryć (jeśli konto jest nowe, to jest to w zasadzie niemożliwe), więc aby jeszcze bardziej utrudnić pozyskiwanie gier w taki sposób Steam wprowadził dodatkowy mechanizm zabezpieczający. Sprawdza on czy waluta w jakiej próbujemy zapłacić za daną pozycję jest głównym środkiem płatniczym w danym regionie. Jeśli nie, to taka transakcja zostanie odrzucona.



Valve ma nadzieję, że ich nowy mechanizm znacząco zmniejszy skalę procederu, ale osobiście śmiem wątpić. Jeśli ktoś wie, jak działają systemy sprzedażowe Steama, to raczej nie będzie mieć problemu z ich obejściem, zmieniając zawczasu ustawienia i kupując odpowiednią walutę, korzystając w tym celu chociażby z PayPala.









