Piątek 31 lipca 2020 Trzy nowe, darmowe gry od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:30 Końcówka tygodnia oznacza kolejną porcję darmowych gier od Epica. Tym razem dostaliśmy aż trzy tytuły i choć żaden z nich nie jest pozycją AAA, to wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez graczy i recenzentów. Na pierwszy ogień idzie 20XX, czyli platformówka akcji w stylu roguelike, w którą możemy grać sami, lub ze znajomym w trybie kooperacji. Osoby preferujące samodzielną rozgrywkę mogą brać udział w cyklicznych wydarzeniach, które urozmaicają standardową rozgrywkę. Fani połączenia rogulike’a z systemem cRPG ucieszą się zapewne z drugiej darmówki od Epica. Jest nią utrzymana w stylu pixelart gra Barony, w której samotnie lub ze znajomymi przemierzamy poszczególne, niestety mocno korytarzowe lokacje.



Te są generowane proceduralnie, a przemierzamy je wykreowanym bohaterem z widokiem pierwszoosobowym. Plusem Barony jest dołączony do gry prosty edytor poziomów, który ułatwia tworzenie swoich własnych historii na bazie silnika gry.



Ostatni tytuł, to Superbrothers: Sword & Sworcery EP - przygodówka akcji, w której wcielamy się w kobietę mnicha-wojownika, która w swojej misji przemierza niezwykłe, malownicze królestwo wykreowane przez Capybara Games. Zastosowana oprawa audiowizualna jest bardzo prosta, ale mimo to robi bardzo dobre wrażenie. Widać, że twórcy się postarali. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to ta skupia się na walce i rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych.





Wszystkie opisane wyżej gry możecie pozyskać za darmo odwiedzając TEN link.









