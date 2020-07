Piątek 31 lipca 2020 Nowy Radeon Instinct MI100 będzie mieć 120 bloków CU?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Projektując swoją nową architekturę GPU o nazwie RDNA firma AMD postawiła na wysoką wydajność w grach, spychając na dalszy plan skuteczność w obliczeniach analitycznych i finansowych. Ktoś słusznie założył, że nie da się już dłużej projektować architektury, która byłaby dobra we wszystkim, bo zbudowane na jej bazie karty będą zbyt drogie. Na taką bolączkę cierpiały chociażby Radeony na bazie kolejnych generacji GCN. Oczywiście AMD nie chciało odpuszczać lukratywnego rynku biznesowego, więc przyszłe układy tej firmy z linii Radeon Mi będą korzystały z przystosowanej do obliczeń architektury CDNA, której pierwszego przedstawiciela zobaczymy już pod koniec roku.



Jest nim układ o kodowej nazwie Arcturus, który według informacji AdoredTV ma być wyposażony w 120 bloków CU i 32GB pamięci RAM typu HBM2 z interfejsem 4096-bit, co sumarycznie ma mu dać moc 42 TFLOPsów w obliczeniach pojedynczej precyzji (operacje na 32-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych). Dla porównania NVIDIA Ampere A100 ma w tych samych zastosowaniach wydajność „jedynie” 19.5 TFLOPs. Zapowiada się więc kawał karty.



Tu dochodzimy jednak do pewnej nieścisłości. Otóż przecieki mówiły, że jeden CU w CDNA ma mieć 64 procesory strumieniowe. To by oznaczało, że karta ze 120CU, czyli 7680SP musiała by pracować z zegarem 2,75GHz aby osiągnąć te 42TFLOPsy. Jest to mało prawdopodobne. Dużo bardziej możliwe jest to, że w jednym CU mamy nie 64SP, a 128SP, a cały GPU liczy ich 15 360 i pracują one z częstotliwością 1350MHz.



Nie wykluczone też, że budowa Arcturusa będzie inna i oba scenariusze są nieprawdziwe. Możliwe również, że opisywane tu przecieki są po prostu w całości zmyślone. Nie wiemy tego i nie mamy jak sprawdzić. Miejcie to proszę na uwadze.









