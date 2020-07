Czwartek 30 lipca 2020 Odnaleziono poważną lukę w oprogramowaniu ładującym GRUB2

Autor: Wedelek | źródło: Eclypsium | 18:57 Specjaliści z Eclypsium odnaleźli bardzo poważną lukę bezpieczeństwa w GRUB2, popularnym oprogramowaniu ładującym system operacyjny podczas startu urządzenia. Mechanizm ten jest wyzwalany podczas procesu zwanego Bootowaniem. Obejmuje on wiele różnych kroków, a jego zwieńczeniem jest załadowanie samego OSu lub wyświetlenie ekranu wyboru, jeśli mamy zainstalowane kilka systemów jednocześnie. Wspomniany błąd znaleziono w oprogramowaniu, które jest wykorzystywane przede wszystkim w komputerach z systemem Unix/Linux.



Z rzadka GRUB2 jest też łączony z Windowsem, ale domyślnie w systemie Microsoftu wykorzystywany jest zupełnie inny bootloader, co oznacza, że problem w zasadzie nie dotyczy komputerów osobistych z tym OSem.



Wykryta w GRUB2 wada jest związana z brakiem zabezpieczenia przed tzw. przepełnieniem buforu, w wyniku którego możemy wypchnąć zbyt duży fragment kodu w tę przestrzeń pamięci, do której normalnie nie powinno być dostępu. Jeśli jest to złośliwy kod, to można go w ten sposób wykonać, np. tworząc podłoże pod kolejne typy ataków, które sumarycznie pozwolą uzyskać dostęp do wrażliwych danych.



Dzieje się tak dlatego, że dwa ważne elementy GRUB2, czyli parser o nazwie Bison i analizator leksykalny Flex były tworzone zupełnie oddzielnie i w konsekwencji nie są do siebie idealnie dopasowane, generując w wybranych przypadkach niepożądane czynności. W wyniku tego nie wszystkie błędy są obsłużone prawidłowo. Przykładowo jeśli Flex dostanie zbyt duży token, to co prawda zwróci kod błędu, korzystając z funkcji YY_FATAL_ERROR(), ale nie przerwie w żaden sposób wykonywania instrukcji, doprowadzając tym samym do przepełnienia buforu i wykonania złośliwego kawałka kodu.



Wspomniany token można przesłać korzystając z pliku konfiguracyjnego, którego każdy proces z uprawnieniami administratora może dowolnie modyfikować. Jest to po prostu plik tekstowy. W ten sposób strona atakująca może niepostrzeżenie wykonać niedozwoloną akcję, a ta, jak już wspomniałem, może być pierwszym krokiem w skomplikowanym łańcuchu ataku.



Na szczęście problem ten jest relatywnie prosty do załatania, co zresztą jego twórcy już zrobili, a firmy zajmujących się rozwojem Linuxa już pracują nad wdrożeniem stosownych poprawek do swoich dystrybucji Linuksa. Pierwszą z nich jest SUSE, która już zaktualizowała swoją dystrybucję o nową, załataną wersję GRUBa.









