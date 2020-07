Piątek 31 lipca 2020 Rainbow Six Siege: Gold Edition dostępny za darmo z kartami Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech/Nvidia | 15:04 Nvidia uruchomiła nową akcję promocyjną w ramach której nowi nabywcy mogą otrzymać kod do gry Tom Clancy’s Rainbow Six Siege w wersji Gold. Zestaw obejmuje nie tylko podstawową część gry, wydaną w 2015 roku, ale i wszystkie dodatki, jakie od tego momentu trafiły na rynek. Opisywana promocja obejmuje dostępne obecnie w sprzedaży mobilne i desktopowe karty z GPU Turing, wchodzące w skład serii GeForce RTX 20xx oraz GTX 16xx, a także gotowe zestawy komputerowe, które zostały w nie wyposażone. Aby otrzymać klucz należy zakupić wybraną kartę lub komputer u partnera promocji najpóźniej do 28 sierpnia bieżącego roku, bo wtedy właśnie wygasa akcja Nvidii.



Więcej informacji na temat promocji „Frames Win Games” znajdziecie TUTAJ.







