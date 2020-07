Piątek 31 lipca 2020 Wyniki finansowe Apple i specyfikacja MacBooka z SoC A14X

Autor: Wedelek | źródło: różne | 15:11 Apple oficjalnie przyznało, że tegoroczna premiera nowych iPhone’ów i MacBooków odbędzie się kilka tygodni później niż zazwyczaj. Opóźnienie jest oczywiście konsekwencją trwającej epidemii koronawirusa, która jak donosi Mac Stories nie wpłynęła na przychody giganta z Cupertino. Ten zarobił w trzecim kwartale trwającego roku fiskanlnego 11,3-miliarda dolarów, a więc o ponad miliard dolarów więcej niż przed rokiem. Również przychód należy uznać za imponujący – było to niespełna 59,7-miliarda dolarów. Co równie ważne, mimo iż wciąż najwięcej przychodu przynoszą iPhone’y (44%), to coraz więcej Apple zarabia też na sprzedaży usług (22%), a i iPady (11%) oraz Maci (12%) sprzedają się bardzo dobrze.



Jeśli chodzi o tegoroczne nowości, to mamy otrzymać trzy nowe iPhone’y, wszystkie z nowymi ekranami OLED o rozdzielczości 5,4-cala, 6,7-cala oraz 6,1-cala. Wersje Pro będą mieć oczywiście więcej obiektywów + LiDAR, wyświetlacze z wyższą częstotliwością odświeżania i prawdopodobnie moduł 5G.



Jeszcze ciekawiej zapowiadają się MacBooki, które jak wiadomo dostaną Apple’owy procesor A14X (8-12rdzeni + IGP od Apple). Podstawowa wersja MacBooka z 12-calowym ekranem będzie kosztować ponoć $799, a najtańszy, 13-calowy MacBook Pro będzie o $300 droższy. Dodatkowa cena zostanie zrekompensowana przez lepszy układ chłodzenia, większą baterię, Touch Bar, oraz technologię Touch ID.



Specyfikacja podstawowego MacBooka ma wyglądać następująco:



• A14X SoC

• 8GB/16GB RAM

• 256GB, 512GB, 1TB SSD

• 12-calowy ekran Retina Display

• Bateria pozwalająca na pracę przez 15-20 godzin

• Kamera Facetime HD (720p)

• Pojedynczy port USB-C

• Waga poniżej 1kg,

• Motylkowa klawiatur 4th gen









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.