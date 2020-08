Poniedziałek 3 sierpnia 2020 Karty Matrox D1450 z GPU Nvidia trafiają do sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: Matrox | 11:03 Matrox wprowadził do sprzedaży swoje najnowsze karty graficzne przeznaczone dla klientów biznesowych zainteresowanych budową tzw. ściany multimedialnej. Są to modele Matrox D1450, które bazują na układzie GPU od Nvidii montowanym w produktach z rodziny Quadro (niestety nie wiadomo jakim dokładnie). Pojedyncza karta Matrox D1480 posiada 4GB pamięci RAM typu GDDR5 i potrafi jednocześnie wyświetlać materiał wideo w jakości 4K 60FPS na czterech monitorach podpiętych za pomocą złączy DisplayPort lub HDMI.



Możliwe jest także łączenie kilku kart w celu obsługi do szesnastu wyświetlaczy o natywnej rozdzielczości 4K lub sześćdziesięciu czterech ekranów FullHD.



Matrox podaje, że produkt wspiera technologie HDCP, DirectX 12, OpenGL 4.5, oraz OpenCL 1.2 i jest dostarczany do klienta wraz z rozbudowanym oprogramowaniem do zarządzania ich funkcjami.



W sprzedaży dostępne są dwa modele z pojedynczym śledziem, różniące się od siebie jedynie zastosowanymi złączami: czterema portami DisplayPort, lub czterema HDMI.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.