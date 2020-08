Poniedziałek 3 sierpnia 2020 Układ Navi 21 z 5120 procesorami strumieniowymi

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:06 AMD przygotowuje się obecnie do premiery swoich najnowszych kart graficznych z serii Navi. Nowe karty tafią do sprzedaży jesienią i będą oparte o układy krzemowe o nazwach kodowych Navi 21 oraz Navi 23, wytwarzane w procesie 7nm+ i korzystające z architektury RDNA drugiej generacji, z dodaną sprzętową obsługą Ray Tracingu. Według przecieków jakie pojawiły się już jakis czas temu, mocniejszy i większy z przygotowywanych chipów ma powierzchnię około 505 mm2. Tymczasem z najnowszych doniesień wynika,, że układ ten będzie dysponował 80 blokami Compute Units - co zapewni łącznie 5120 procesorów strumieniowych - dwukrotnie więcej niż posiadają karty Radeon RX 5700 XT.



Pojawiają się także sprzeczne informacje na temat konfiguracji pamięci. Z przecieków jakie pojawiły się w ubiegłym tygodniu wynikało, że karty z Navi 21 mają otrzymać 16 GB pamięci, ale nieznany był jej typ - GDDR6(X) lub HBM2.



Najnowsze informacje wskazują na zastosowanie we flagowym modelu 12GB pamięci GDDR6(X)



