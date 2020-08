Poniedziałek 3 sierpnia 2020 Zakup ARM może być bardzo kosztowny dla Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 11:31 ARM Ltd. to brytyjskie przedsiębiorstwo zajmijące się projektowaniem rdzeni procesorów opartych o architekturę ARM. Są one znane pod nazwą Cortex i stosowane w różnego rodzaju urządzeniach mobilnych i sieciowych, w tym w wielu flagowych smartfonach. Konkurencją dla ARMa są inni wytwórcy podobnych chipów, tacy jak np. Qualcomm (seria Snapdragon), Samsung (seria Exynos) czy Huawei (seria Kirin) - jednak wszyscy oni korzystają z licencji na architekturę ARM udzielanej właśnie przez ARM Ltd. Brytyjska firma od 2016 roku należy do konsorcjum SoftBank, które właśnie ogłosiło plany jej sprzedaży.



Z transakcji zakupu ARMa od SoftBanku wycofała się już firma Apple, która miała zrezygnować z niej z powodu ewentualnych problemów z regulatorami rynku oraz pozostałymi kontrahentami ARMa.



Obecnie SoftBank prowadzi zaawansowane rozmowy na temat sprzedaży ARMa z Nvidia, jednak niektórzy powątpiewają w możliwości sfinalizowania tej transakcji przez firmę Jensena Huanga. Po pierwsze, SoftBank ma oczekiwać za ARM ponad 40 miliardów dolarów, co jest wartością zbliżoną do całkowitego przychodu Nvidia za ostatnie 5 lat i około 4 razy wyższą od zysku netto odnotowanego przez Nvidia w ostatnich 5 latach. Po drugie, Nvidia dopiero co sfinalizowała zakup Mellanox Technology za kwotę 6,9 mld USD.



Z drugiej strony, zakup ARMa ma być dla Nvidia bardzo dużą szansą. Wartość giełdowa Nvidai niedawno przekroczyła wartość giełdową Intela, a nabycie ARMa może dać jej realną szansę na wyprzedzenie Intela nie tylko w wycenie giełdowej, ale w znaczeniu dla branży IT i w portfolio dostępnych produktów. Zwłaszcza, w przypadku coraz częściej przepowiadanego wyparcia procesorów x86 przez procesory ARM w dalszej przyszłości.



Być może SoftBank będzie w stanie porozumieć się z Nvidia w kwestii finalizacji tej transakcji, np. rozkładając płatności dla Nvidia na długi okres, lub otrzymując akcje Nvidia za część wartości sprzedaży, jednak na efekty tych ustaleń lub fiasko rozmów musimy jeszcze poczekać.



