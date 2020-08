Jakie nowości szykuje Apple na jesień?

2020 to rok obfitujący w premiery od Apple. Które z nich zapowiadają się najciekawiej?



Wszystkie nowości od Apple cieszą się sporym zainteresowaniem technologicznych mediów. 2020 pod tym względem jest naprawdę obfity, bo z przecieków lub oficjalnych informacji z Cupertino wiemy, że firma ma zamiar wypuścić na rynek sporą ilość sprzętu. Najbardziej wyczekiwane są oczywiście iPhone 12 i 12 Pro, chociaż wielu użytkowników z niecierpliwością wypatruje też nowych zegarków i laptopów.

Poza swoimi sztandarowymi produktami, Apple pracuje też nad kilkoma innymi produktami. Wiele wskazuje na to, że w tym roku możemy spodziewać się między innymi lokalizatora Bluetooth AirTag, nausznych, bezprzewodowych słuchawek i nowych AirPodsów, a także nowych odsłon Apple TV, HomePoda oraz iMaca. My jednak skupimy się na tych samych premierach, co większość technologicznego świata – Apple Watch Series 6, nowych iPhone’ach oraz Mac Booku Pro.

Apple. Co nowego w 2020? Apple Watch Series 6

Na pierwszy rzut oka nowa seria Apple Watch nie przynosi dużych zmian. Ostatnie poważne modyfikacje, jeśli chodzi o wzornictwo, przyniosła czwarta seria, która na rynku zadebiutowała dwa lata temu. Modele Series 6 wyglądem nie różnią się więc od swoich poprzedników z ostatnich lat, ale sprawa wygląda zupełnie inaczej, kiedy skupimy się na ich wnętrzu.

Wymieniony zostanie komputer SIP (na którego temat nie wiadomo jeszcze zbyt wiele) oraz system operacyjny, w szóstej serii zaktualizowany watchOS 7. W smartwatchach Apple ma też znaleźć się udoskonalony względem poprzedników ekran OLED, chociaż na microLED najpewniej będziemy musieli jeszcze poczekać. Zegarek szczególnie ucieszy użytkowników dbających o zdrowie, bo wśród nowych funkcji będzie miernik natlenienia krwi oraz wykrywacz ataków paniki.

Nowości 2020 od Apple. iPhone 12 i 12 Pro

Zdecydowanie najwięcej emocji towarzyszy premierze nowych iPhone’ów. Niestety nie zawsze są to emocje pozytywne, bo fanów wyczekujący dwunastek spotkał spory zawód. Ich wejście na rynek było zaplanowane na wakacje, ale już teraz wiemy, że do pierwszych właścicieli trafią najwcześniej we wrześniu. Dotyczy to zresztą tylko modeli z ekranem o przekątnej 6,1”. Na pozostałe zaczekamy jeszcze dłużej.

Według oficjalnych informacji, w 2020 możemy spodziewać się łącznie czterech modeli. Na rynek trafią po dwie dwunastki oraz 12 Pro. Nie powinniśmy oczekiwać od nich żadnych rewolucyjnych zmian – zarówno, jeśli chodzi o design, jak i podzespoły. Bardzo prawdopodobne, że na pokładzie znajdziemy procesor A4 wspomagany – w zależności od wersji 4 lub 6 GB RAM oraz ekran OLED z 10-bitową głębią kolorów i 120 Hz odświeżaniem.

Co nowego od Apple w 2020? Mac Book Pro

Ostatnia z ważnych, tegorocznych premier Apple to nowy Mac Book Pro. Tu kluczową zmianą może okazać innowacyjny, wirtualny gładzik, który ma dynamicznie zmieniać swój rozmiar, dostosowując się do specyfiki uruchomionego oprogramowania. Eksperci spekulują, że zastąpi on touch bara, na przykład wyświetlając ikony niezbędne do szybkiej i wydajnej pracy z danym oprogramowaniem. To jednak pozostaje jedynie w sferze domysłów. Komputer wyposażony w opracowany przez Apple procesor ARM – co jest sporą nowością, jeśli chodzi o tę firmę – ma zadebiutować pod koniec 2020.