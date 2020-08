Piątek 7 sierpnia 2020 Huawei: program poszukiwania geniuszy, pensja do 2 mln Juanów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 14:34 Huawei ogłosił, że w odpowiedzi na amerykańskie sankcje, rozpoczął program wychwytywania i wspierania potencjalnych geniuszy. Jednocześnie Huawei zrezygnował z zatrudniania pracowników, którzy posiadają obywatelstwo amerykańskie, zieloną kartę lub stałe miejsce zamieszkania w USA. Jak wyjaśnił Ren Zhengfei, prezes i dyrektor generalny (CEO) Huawei, osoby takie mogą podlegać jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych. jego zdaniem, siłą Stanów Zjednoczonych jako narodu nie jest duże terytorium, ale talenty. Dlatego jego zdaniem, to czego Huawei może się nauczyć od Stanów Zjednoczonych, to poszukiwania i przyciągania talentów.



W tym celu Huawei ogłosił program przyciągania chińskich talentów do Huawei. Kandydaci do programu geniuszów Huawei przechodzą przez kilka etapów selekcji, a ostatni etap odbywa się na poziomie prezesa oddziału, w którym potencjalny pracownik będzie pracował. Osoby zwerbowane jako potencjalni geniusze mogą liczyć na pensję w wysokości nawet 2 mln Juanów rocznie (około 300 000 USD, ponad 1 mln złotych), co jest stawką bardzo wysoką jak na realia chińskiego rynku pracy. Warunkiem wstępnym jest uzyskanie tytułu doktora na jednej z państwowych uczelni.



Jak stwierdził prezes Huawei, Ren Zhengfei, w miarę rozszerzania się amerykańskich sankcji, jego firma zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu chińskich utalentowanych pracowników, aby przezwyciężyć lukę technologiczną, z którą musi się zmierzyć.



