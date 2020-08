Wtorek 11 sierpnia 2020 Cézanne dostanie Zen 3 i Vegę – mamy kolejne potwierdzenie

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 19:29 Jak wiadomo nie od dziś przyszła generacja APU od AMD będzie nosić nazwę Cézanne i ma walczyć z układami Tiger Lake od Intela. Jednocześnie producent wprowadzi do oferty jeszcze jedna, niskobudżetowa seria APU o kodowej nazwie Van Gogh, o której wiemy, że ma korzystać z IGP na bazie architektury RDNA. Co ciekawe mimo iż słabszy chip dostanie nową architekturę IGP, tak Cézanne nadal będzie bazować na Vedze, połączonej z rdzeniami Zen3. Potwierdzają to najnowsze dane pochodzące z SiSoft Sandra, gdzie znaleziono próbkę układu o nazwie AMD Celadon-CZN Renoir z ośmioma blokami CU i 512 procesorami strumieniowymi. Jej IGP pracował z zegarem 1800MHz, pokonując w testach GPU Ryzena 7 4800U.



Nic w tym zresztą dziwnego, skoro jej zegar jest wyższy. Podejrzewa się, że wersja sklepowa będzie mieć jeszcze bardziej podniesione taktowanie. Szkoda, że AMD nie zdecydowało się na zmianę architektury.





