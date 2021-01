Wtorek 26 stycznia 2021 Laptopy z AMD Ryzen 5000H od dziś dostępne na zamówienia

Autor: Redakcja | 16:00 Dziś zostały wprowadzone na rynek pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 5000H i jednocześnie solidni kandydaci do miana najlepszych laptopów dla graczy 2021 roku. Pierwszymi producentami, którzy je przygotowali są firmy ASUS i Acer, a kolejne maszyny dla graczy na bazie nowej platformy AMD wkrótce wprowadzą też HP i Lenovo. To pierwsze laptopy napędzane procesorami z rdzeniami Zen 3, która zapewnia jak donosi i zachwala producent układów: niespotykaną wcześniej wydajność w grach i zarazem niewiarygodny czas pracy na baterii.



Nowa rodzina mobilnych procesorów AMD Ryzen 5000 to:



Nawet o 23% wyższa wydajność jednowątkowa i o 17% wyższa wielowątkowa w porównaniu z poprzednią generacją,



Nawet 17,5 godziny czasu pracy na baterii przy standardowym użyciu i aż 21 godzin podczas odtwarzania filmów,



13 modeli procesorów z nawet 8 rdzeniami i 16 wątkami z TDP w zakresie 15-45W,

produkty podzielone na kilka serii:



H – wydajne procesory dla graczy i twórców,

HX – absolutnie maksymalna wydajność dla najbardziej wymagających,

HS – wydajne procesory dla smuklejszych i lżejszych laptopów,

U – maksymalna efektywność i czas pracy na baterii dla ultramobilnych laptopów.







