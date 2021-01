Jak pracuje software house?

Jak wyobrażasz sobie współpracę z firmą programistyczną? Myślisz, że wyrazisz swoje potrzeby i odbierzesz gotowy produkt po jakimś czasie? Obawiasz się, że nie spełni on Twoich wymagań? A co gorsza, że nie będziesz mieć możliwości, by skorygować błędne decyzje na czas?



W IT taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Przedsiębiorstwa typu software house wykorzystują w pracy tak zwane metodyki zwinne. Warto wiedzieć, czym są i jak wpływają na realizację każdego projektu.

Czym są metodyki zwinne?

Każdy cel można zrealizować na wiele sposobów. Metodyki zwinne to taki sposób postępowania, który umożliwia dostosowanie projektu do nowych założeń na dowolnym etapie procesu projektowego. Tym samym wykluczają całkowicie długotrwałą pracę nad oprogramowaniem, które w żaden sposób nie jest w stanie zadowolić klienta.

Gdyby nie zwinne zarządzanie projektem, klient software house dostałby pewnie w swoje ręce aplikację lub zaawansowaną technologicznie stronę zgodną z tym, co zostało określone na samym początku. Ale niekoniecznie zgodną z jego rzeczywistymi potrzebami. Podczas pracy Tobie lub dedykowanym programistom mogą przyjść do głowy wnioski, które skorygują dalszy kierunek działań.

Wniosek? Praca w tak elastycznym systemie pozwala niejednokrotnie oszczędzić nie tylko czas, ale i realne pieniądze.

Od czego zaczyna pracę dobry software house?

Od rozmowy z klientem. Przy pierwszym kontakcie opisujesz swój pomysł i zapoznajesz się z wstępną wyceną. Następnie otrzymujesz do wypełnienia brief, który będzie stanowił element umowy.

Przekazujesz go. Menadżer projektu ma już w głowie wstępny zarys działań. Aby wszystko przebiegało bez zakłóceń, dzieli pracę na wyraźne, mniejsze cele. Określa też występujące między nimi zależności. Poszczególne cele są realizowane w tak zwanych sprintach. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie działających fragmentów programu i ulepszanie ich na bieżąco.

Praca z software house przypomina zatem budowanie konstrukcji z klocków. Tyle, że firma programistyczna wcześniej owe klocki projektuje i produkuje. Każdy klocek musi być doskonały sam w sobie i perfekcyjnie pasować do innych. Dlaczego? Bo podstawową zasadą metodyk zwinnych jest brak zgody na półśrodki i stałe dążenie do doskonałości.

Tak czytelny podział pracy pozwala też wyraźnie określić status realizacji zlecenia. Jako klient software house zawsze wiesz, czy projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym terminarzem.

Zaangażowanie klienta w proces gwarantuje rewelacyjny efekt.

Przedsiębiorstwo software house stawia na zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Przy czym koronnym członkiem zespołu jest zawsze osoba, która korzysta z usług specjalistów od programowania. W starym modelu pracy nad projektami wszelkie założenia ustalało się na początku. Na informację zwrotną czas przychodził dopiero po wywiązaniu się z umowy. Takie podejście kończyło się powstawaniem obszernej dokumentacji, która miała zastąpić dialog.

Co działo się, kiedy klient nie był zadowolony? Nikt nie patrzył na to, czy faktycznie otrzymał to, czego potrzebuje. Liczyły się tylko kruczki prawne i zapisy, które zrozumieć mogli wyłącznie eksperci. W zwinnym podejściu do współpracy ocenie podlegają mniejsze części projektu. Od szybkości, szczerości i zaangażowania klienta zależy więc postęp dalszych prac.

Ma to swoje ogromne plusy. Przede wszystkim zamawiający ma pełną świadomość, co dzieje się z jego pomysłem. Widzi, dokąd zmierzają poszczególne etapy realizacji zlecenia. Zapoznaje się z ich efektami. Może zgłosić uwagi na ich temat.

Co Ci daje zatrudnienie firmy programistycznej?

Współpraca z software house to najlepsza gwarancja dobrego efektu. Zamiast stresu daje Ci spokój. Zamiast ryzyka – kontrolę. A to wszystko dzięki organizacji, która sprawdza się zarówno przy małych, jak i ogromnych przedsięwzięciach biznesowych. Chcesz stworzyć rozwiniętą stronę lub aplikację mobilną? Pracuj z profesjonalistami.

I to takimi, którzy potrafią Ci zapewnić pełen komfort psychiczny podczas tworzenia oprogramowania.