Środa 27 stycznia 2021 Kajko i Kokosz zadebiutuje na platformie Netflix 28 lutego

Autor: Redakcja | 11:00 (2) Premiera pierwszej polskiej oryginalnej animacji w serwisie Netflix, opartej na kultowym komiksie Janusza Christy już 28 lutego 2021 roku. Kajko i Kokosz to serial animowany stworzony na podstawie kultowego komiksu autorstwa Janusza Christy. Głównymi bohaterami serii są słowiańscy wojowie - Kajko i Kokosz. Przyjaciele na co dzień służą kasztelanowi Mirmiłowi, broniąc zamieszkałej przez nich osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami. A tych nie brakuje. Największym zagrożeniem jest oddział rycerzy rozbójników - Zbójcerzy. Herszt Zbójcerzy, Krwawy Hegemon, marzy o zdobyciu Mirmiłowa, a odkąd Kajko i Kokosz przejęli jego jajo, z którego wykluł się smok Miluś, pragnie też osobistej zemsty na parze przyjaciół.



Otwarte ataki, podstępy i fortele Hegemona – z tym mierzyć się będą Kajko i Kokosz. Każdy z odcinków serii będzie stanowił odrębną historię, a wszystkie będzie łączyć przyjaźń jako wartość nadrzędna serialu.



Podstawowe informacje:



Reżyseria: Michał Śledziu Śledziński, Tomasz Leśniak, Marcin Wasilewski (GS Animation), Łukasz Kacprowicz (GS Animation), Robert Jaszczurowski (GS Animation), Marta Stróżycka i Aliaksandr Sasha Kanavalau

Scenariusz: Maciej Kur, Rafał Skarżycki

Konsultacja scenariuszowa: Mike de Seve, Baboon Animation

Projekty postaci: Sławomir Kiełbus

Produkcja: EGoFILM

Gatunek: animacja 2D

Data premiery: 2021 r.

Dodatkowe informacje: Scenariusz powstał na podstawie serii komiksów Kajko i Kokosz Janusza Christy.







K O M E N T A R Z E

Netflix... (autor: GULIwer | data: 27/01/21 | godz.: 12:25 )

no to pewnie się okaże że Kajko i Kokosz są tenczowi

Czekam na recenzję na boardzie ;)



@1. (autor: Gakudini | data: 27/01/21 | godz.: 12:35 )

"Głodnemu chleb na myśli"



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.