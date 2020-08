Tworzenie sklepu internetowego i jego promocja

Każdy kto zakładał sklep internetowy i działa, w sieci wie, że samo stworzenie e-commerce to za mało. Sklep internetowy aby przynosił dochód należy jeszcze wypromować, w sieci internetowej. Jeżeli planujesz otworzyć sklep online być może ten artykuł przybliży Cię do sukcesu. We współpracy z kolegami z Design Cart opracowałem artykuł przybliżający metody promocji sklepu internetowego. Samych metod promocji jest więcej jednak aby artykuł był jak najbardziej merytoryczny usunęliśmy te niedziałające i przeceniane.

Na samym początku jest optymalizacja sklepu internetowego

Każda promocję strony internetowej, sklepu internetowego zaczyna się od optymalizacji serwisu WWW, bez tego efekty pozycjonowania w wyszukiwarkach będą znacznie gorsze, lub nawet nie będzie ich w ogóle. Optymalizacja sklepu internetowego to działania polegające na dostosowaniu sklepu do standardów technicznych takich jak szybie ładowanie się strony internetowej, certyfikat SSL i inne oraz standardów merytorycznych takich jak unikalne, wartościowe opisy produktów, informacje rozszerzające np. blog.

Promowanie sklepu internetowego w internecie

Jeżeli posiadamy zoptymalizowany już sklep internetowy możemy przejść do promowania go w sieci internetowej. Metod promocji w sieci internetowej jest mnóstwo i to jakiej użyjemy zależy od naszej wyobraźni, chęci oraz finansów. Promocja w internecie polega na zostawianiu po sobie śladów tak by po nich użytkownicy trafiali na nasz sklep internetowy. Stosuje się tutaj dodawanie strony do katalogów branżowych, zamieszczanie wzmianek o sklepie na forach internetowych. Jedna z coraz bardziej uznawanych i cenionych metod promocyjnych to pisanie artykułów gościnnych lub sponsorowanych. Są też bardziej znane metody promocji sklepu internetowego w sieci.

Promowanie sklepu internetowego w social mediach

Jest to również rodzaj promocji internetowej, jednak ta metoda jest tak popularna że zasługuje kilka słów więcej. Chodzi tu głównie o potężne medium jakim jest Facebook. Oprócz samego sklepu internetowego warto jest założyć Fun Page na Facebook, który promujemy i i który promuje nasz e-commerce. Zdobywanie fanów, polubień to nasz cel by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Domyślnie możemy promować się wśród swoich znajomych i ich znajomych, potrafi to być ogromna grupa odbiorców, przynosząca dochody. Nie mniej działa ona bardziej lokalnie. Facebook udostępnia też funkcję promowania wpisów odpłatnie. Dzięki temu możemy ustalić konkretną grupę odbiorców z konkretnej miejscowości by zobaczyła nasze publikacje.

Promowanie sklepu internetowego w wyszukiwarkach internetowych

Jest to kolejna i najpopularniejsza forma promocji sklepu internetowego w internecie. W Polsce króluje jedna wyszukiwarka i jest nią Google. Promocja sklepu internetowego w wyszukiwarce Google polega na przeprowadzaniu działań skutkujących osiągnięciem wyższej pozycji, w wynikach wyszukiwania na daną frazę lub słowo kluczowe. Te działania nazywają się ogólnie pozycjonowaniem sklepu internetowego. Jest to najtrudniejsza metoda promocji e-commerce ale dająca najlepsze efekty przekładające się na zarobki platformy sprzedażowej. Pozycjonowanie sklepu internetowego wymaga uprzednio pełnej optymalizacji sklepu e-commerce.

Promowanie sklepu internetowego lokalnie

Sklep internetowy można również promować poza internetem zwłaszcza jeżeli jesteśmy w stanie dostarczyć zakupy w ten sam dzień. Tak działają praktycznie wszystkie sklepy internetowe sprzedające żywność. Promocja lokalna polega na wzmacnianiu pozycji handlowej w danym mieście i w pewnym obszarze poza nim. Tutaj opieramy głównie się na materiałach poligraficzny, banerach wielkoformatowych, oraz gadżetach reklamowych. Promocja lokalna jest najlepszą metodą do budowania lokalnej świadomości marki.

Jest wiele metod promocji sklepu internetowego, w artykule postaraliśmy się zawrzeć te które mają najlepsze efekty w stosunku do poniesionych kosztów. Metody te są w zasięgu budżetu praktycznie każdej nowej firmy startującej z biznesem internetowym.