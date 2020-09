Poniedziałek 31 sierpnia 2020 Jak złożyć dobry komputer do gier? O czym warto pamiętać?

Dobry komputer do gier – czyli jaki?



Jaki procesor wybrać? Jaka karta graficzna będzie najlepsza? Ile pamięci RAM trzeba kupić? To tylko parę pytań pojawiających się przy doborze podzespołów do komputera do gier.



Zasada jest prosta: im większy budżet, tym większe możliwości. Warto jednak pamiętać, że ranking kart graficznych mających dobre opinie użytkowników to nie tylko najdroższe modele. Do dyspozycji jest szeroka gama części, które sprawdzą się przy składaniu komputera do gier w budżetowej cenie.



Samodzielne składanie komputera to najbardziej opłacalne rozwiązanie – poza tym wcale nie jest skomplikowane. Złożenie komputera gamingowego, który będzie mógł poradzić sobie z najnowszymi grami, to zwykle wydatek rzędu 2-3 tysięcy złotych.



Jakie części są potrzebne do złożenia komputera gamingowego?



Do stworzenia komputera do gier będzie potrzebna nie tylko najlepsza karta graficzna mieszcząca się w wyznaczonym budżecie. Konieczne jest dobranie także innych, współpracujących ze sobą komponentów.



Niezbędne komponenty sprzętowe:



- procesor



- płyta główna



- pamięć RAM



- karta graficzna



- pamięć masowa – SSD, dysk twardy



- zasilacz



- chłodzenie



- obudowa



Do komputera gamingowego warto dokupić też wysokiej jakości monitor i urządzenia peryferyjne – klawiaturę, myszkę i głośniki oraz słuchawki, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego PC.





Karta graficzna – jaka będzie najlepsza?







Każdy ranking kart graficznych zawiera modele od dwóch producentów – NVIDIA z kartami GeForce oraz AMD z kartami Radeon. Warto postawić na modele dedykowane do gamingu, na przykład z linii NVIDIA GeForce RTX, NVIDIA GeForce GTX czy z AMD Radeon RX.



Jaka karta graficzna będzie najlepsza? W znalezieniu odpowiedniego modelu bardzo pomocny będzie szczegółowy ranking kart graficznych z benchmarkiem – dzięki takim zestawieniom można w jednym miejscu sprawdzić najważniejsze parametry kart i ich ceny, aby znaleźć najtańsze oferty na topowe modele.



Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsza karta graficzna nie zdziała cudów wtedy, gdy reszta podzespołów nie będzie na odpowiednim poziomie. Warto więc dobrać do niej wydajny procesor, większą ilość pamięci RAM, a także niezawodne chłodzenie i mocny zasilacz. Taki zestaw będzie mógł zagwarantować najlepsze ustawienia graficzne i pełną satysfakcję w najnowszych i wymagających grach.



Ten ranking (autor: kombajn4 | data: 1/09/20 | godz.: 04:04 )

jest tak lichy że aż przykro patrzyć.



wygrzebali 1030 z z wentylatorem (autor: ekspert_IT | data: 1/09/20 | godz.: 08:54 )

To bez sensu bo 1030 (czy 1050 w wersji pasywnej) kupuje się dla ciszy w obudowie (!).



@temat. (autor: Mariosti | data: 1/09/20 | godz.: 16:35 )

2-3 tysiące na gamingowy komputer to było sensowne minimum ale jakieś 5-6 lat temu.



Obecnie głównie, dzięki nvidii to trzeba liczyć raczej 3-4 tys.



Z jakich por (autor: VP11 | data: 2/09/20 | godz.: 10:48 )

NVidia nie wspolgra z AMD FreeSync ?



