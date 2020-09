Na co zwracać uwagę wybierając ofertę internetu?

Najszybsze łącze światłowodowe

Zawieszanie się stron internetowych, przerywanie oglądanych materiałów i ich niekończące ładowanie, utrudniony kontakt z bliskimi z powodu słabego łącza. Wszystko to należy teraz do przeszłości, dzięki nowoczesnemu połączeniu światłowodowemu. Dzięki jego niesamowitym właściwościom zapomnisz o wszystkich negatywnych odczuciach wywołanych wolnym internetem. Innowacyjna konstrukcja cienkiego szklanego włókna w połączeniu z wiązką światła przenosi nieograniczone ilości danych w zawrotnym tempie. Na prędkość nie mają wpływu żadne czynniki zewnętrzne, choćby w postaci niekorzystnych warunków pogodowych. W Twoim domu wszyscy mieszkańcy są użytkownikami sieci? Już teraz nie ma to znaczenia, gdyż liczba osób korzystających z internetu w tym samym czasie nie wpływa na jego jakość. Możesz cieszyć się najlepszą jakością dźwięku i obrazu, nie martwiąc się o słabe łącze. Dodatkowym atutem wpływającym na szybkość sieci jest przekazywanie wysyłanych informacji bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, bez pośredników np. anteny satelitarnej. Nowoczesny modem Connect Box wzmacnia jakość sygnału, minimalizuje wszelkie zakłócenia i stanowi innowacyjny element w Twoim domu.

Studenckie, elastyczne warunki

To, co do tej pory było głównie przywilejem studentów, staje się teraz możliwością wszystkich użytkowników. Długie, niekończące się umowy, których zerwanie powoduje naliczenie ogromnych kar, przestają być przeszkodą. Operator przygotował dla swoich klientów elastyczną, sześciomiesięczną umowę, przypominającą ofertę internetu dla studenta, po której zakończeniu użytkownik może zrezygnować z usługi, bądź kontynuować użytkowanie na czas nieokreślony. Dzięki czterem różnym wariantom usługi możesz sam dopasować ofertę do własnych potrzeb. Abonamenty zaczynają się już od 49,99 złotych miesięcznie! Co więcej, za niewielką opłatą użytkownicy otrzymują funkcjonalny WiFi Booster, który dodatkowo wzmacnia sygnał we wnętrzach. Wystarczy włożyć go do domowego gniazdka, aby cieszyć się najwyższą jakością internetu bez względu na powierzchnię Twojego domu. To atrakcyjna oferta dla rodzin i firm, gdyż szybki internet na korzystnych warunkach umowy usprawnia zarówno pracę jak i naukę oraz zwiększa komfort użytkowania.

Korzystne pakiety dla użytkowników

Oferta na studenckich warunkach to nie tylko szybki internet, ale także dostęp do nieograniczonej rozrywki bez wychodzenia z domu. Operator razem z połączeniem światłowodowym oddaje swoim klientom do dyspozycji zestaw kanałów telewizyjnych, które będą stanowiły doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu w domowym zaciszu. Kinomaniacy z pewnością ucieszą się także z możliwości darmowego, miesięcznego dostępu do platformy HBO GO, a razem z nim nowości filmowych i serialowych prosto z wielkiego ekranu. Dzięki szybkiemu internetowi masz okazję oglądać hity w najwyższej jakości, bez problemu zacinania materiału oraz zbędnych reklam. Poza tym UPC przygotowało również za niedużą opłatą możliwość korzystania z pakietu Filmklub, w którym znajdziesz jeszcze więcej rozrywki i niezapomnianych wrażeń bez limitów. Operator uwzględnił także sportowych fanów. Liga Mistrzów już za złotówkę przez okres dwóch miesięcy? To możliwe dzięki platformie Polsat Sport Premium Go orazEleven Sports Go. Rozgrywki na najwyższym poziomie teraz także na Twoim ekranie. Nie czekaj i już dziś wejdź na stronę internetową UPC i poznaj ofertę internetu światłowodowego na korzystnych, studenckich warunkach.