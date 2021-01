Najtańszy abonament w 2021. Jaka oferta jest najtańsza?

Nowy rok to czas nowych decyzji i przedsięwzięć. To też czas realizacji powziętych wcześniej postanowień. Dla wielu to również czas pożegnania z dotychczasowymi dostawcami różnych usług i przejście do bardziej ekonomicznych rozwiązań. Abonament telefoniczny oferuje coraz więcej firm dostarczających dotąd inne usługi telekomunikacyjne, stąd z każdym rokiem zwiększa się wąskie kiedyś grono dostawców, a przez to rośnie konkurencyjność proponowanych przez nich ofert. U jakiego operatora można otrzymać najtańszy abonament telefoniczny w 2021? Przyjrzymy się teraz propozycjom trzech z nich - Plusha, sieci Otvarta oraz Nju Mobile.







Plush za 30 zł

To najbardziej znany dostawca w tym zestawieniu. Plush to Plus w wersji ekonomicznej, który nie posiada swoich fizycznych salonów. Całość obsługi klienta odbywa się wirtualnie, przez internet i przez telefon. W styczniu Plush wprowadził istotną dla potencjalnych klientów zmianę, bowiem usunął ze swojej oferty najtańszy abonament, kosztujący 25 zł. Abonament w Plushu kosztuje teraz 30 zł lub 60 zł, w zależności od typu zawieranej umowy. Plush ABO w wersji NO LIMIT jest oferowany w trzech wersjach. Za 30 zł można otrzymać abonament na czas nieokreślony lub na 24 miesiące. W przypadku tego pierwszego, połączenia, SMS-y i MMS-y są nielimitowane, a ilość przyznanych danych internetowych wzrasta wraz z lojalnością wobec operatora.

Z początkowych 15 GB miesięcznie, przez 20 GB po pół roku, ostatecznie można dojść nawet do 25 GB po roku korzystania z usług Plusha. W przypadku abonamentu za 30 zł z umową na 2 lata, oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości otrzymuje sie także 20 GB internetu, przez cały czas trwania umowy. To więcej niż w dawnej ofercie, która przyznawała jedynie 15 GB. Za 60 zł miesięcznie z umową na 24 miesiące, pakiet internetowy sięga od razu pokaźnych 50 GB; dwukrotnie zwiększa się też ilość danych, z których można korzystać w całej UE. Z 3,5 GB w ofertach za 30 zł, do przeszło 7 GB w droższym abonamencie.

Dodatkowo, usługa TIDAL jest wówczas bezpłatna. Ceny abonamentu uwzględniają rabat w wysokości 10 zł, jaki operator co miesiąc przyznaje osobom odbierającym fakturę drogą elektroniczną.

Otvarta za 28,99 zł

Sieć Otvarta jest najmłodszą w tym zestawieniu. Powstała w 2018 roku. Oferuje aż 7 typów abonamentu, z czego najtańszy jest w ciężkiej do uwierzenia cenie 7,99 zł. Co można otrzymać za taką kwotę? Zaledwie 60 minut na połączenia komórkowe i 60 na stacjonarne oraz 2 GB internetu. Abonament, który może konkurować z innymi operatorami w ilości oferowanych danych zawartych w cenie kosztuje 28,99 zł. Tu połączenia i wiadomości są bez limitu, a pakiet danych internetowych sięga znaczącej liczby 21 GB.

Nju Mobile - najlepsza oferta na abonament

Ostatni z prezentowanych tu dostawców, sieć Nju Mobile oferuje abonament w cenie 19 zł, 29 zł oraz 39 zł. W najtańszej opcji, rozmowy są nielimitowane, ale za każdy SMS trzeba zapłacić 9 gr. MMS to już koszt 19 gr. Początkowo otrzymuje się 1 GB internetu, a przy dłuższym korzystaniu nawet 3 GB. W przypadku droższego o 10 zł abonamentu, zarówno rozmowy, jak i SMSy i MMSy są bezpłatne, a internet przyznany na początek to 10 GB. Po 2 latach przysługuje już 30 GB. Najdroższy abonament zapewnia nielimitowane połączenia i wiadomości, a internetu dostaje się aż 20 GB od początku. Po pół roku to już 40 GB, a po 2 latach nawet 60 GB danych. Jak zatem widać, z perspektywy portfela najlepszym wyjściem będzie wybór oferty sieci Otvarta. Dla niewymagających, którzy mało dzwonią i piszą, oraz praktycznie nie korzystają z internetu w telefonie. Może to być dobre wyjście na przykład dla seniorów. W przypadku tradycyjnych abonamentów, ze standardowymi pakietami, najlepszym wyjściem okaże się oferujący kilka abonamentów Plush, gdzie w cenie 30 zł można otrzymać więcej niż w Nju Mobile.