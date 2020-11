Poniedziałek 9 listopada 2020 MacBook Air, MacBook Pro i Mac Mini z procesorami Apple M1

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 23:55 (19) Apple podczas oficjalnej konferencji zaprezentowała dzisiaj swoje najnowsze komputery: MacBook Air. MacBook Pro i Mac Mini. Urządzenia są wyposażone w nową wersję systemu operacyjnego (macOS 11 Big Sur) oraz autorskie procesory Apple M1. Nowe chipy zastępują stosowane dotychczas przez Apple procesory Intela, zapewniając znacznie lepszą wydajność i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Apple chwali się, że są to najbardziej wydajne procesory na rynku - w porównaniu do procesorów Intela mają zapewniać do 3,5 krotnie wyższą wydajność CPU, do 6-krotnie wyższą wydajność GPU i do 15-krotnie większą wydajnosć w obliczeniach związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.



Procesory Apple M1 są produkowane w 5nm litografii TSMC, składają się z 16 miliardów tranzystorów i mają hybrydową budowę - zawierają 4 wysokowydajne autorskie rdzenie CPU, oraz 4 energooszczędne rdzenie CPU zaczerpnięte z dotychczasowych konstrukcji mobilnych (iPady, iPhone). Nie podano szczegółów architektury wydajnych rdzeni, informując jedynie o tym, że potoki wykonawcze są bardzo szerokie, a pojemność pamięci L1 na instrukcje wynosi aż 192 KB, a pamięci L1 na dane 128 KB.



Ponadto procesory M1 zawierają dedykowaną 16-rdzeniową jednostkę przyspieszającą obliczenia związane z sieciami neuronowymi i sztuczną Inteligencją, oraz układ graficzny o wydajności 2,6 Teraflopa (8 rdzeni GPU, w sumie 128 jednostek wykonawczych).



Nowe laptopy to: 13-calowy MacBook Air z procesorem Apple M1 (cena od 999 USD) oraz 13-calowy MacBook Pro z procesorem Apple M1 (cena od 1299 USD). Towarzyszy im miniaturowy komputer stacjonarny Apple Mini, kosztujący od 699 USD. Cała trójka posiada najnowszy system Mac OS 11 Big Sur, obsługę WiFi 6 i Thunderbolt 4, i może być wyposażona w do 16GB pamięci RAM i nośnik SSD NVMe o pojemności do 2TB. Cała trójka będzie dostępna w sprzedaży już w przyszłym tygodniu.







K O M E N T A R Z E

... (autor: leosh | data: 10/11/20 | godz.: 22:05 )

buahahahahahahaha



@up (autor: hokr | data: 11/11/20 | godz.: 09:06 )

???



@@1 (autor: Xeno | data: 11/11/20 | godz.: 10:01 )

...nogi miękną, moc truchleje, ale spokojnie pozbierasz się ;)



Błąd w tekście (autor: Xeno | data: 11/11/20 | godz.: 10:06 )

Nowe komputery Mac nie posiadają Thunderbolt 4 tylko starą wersje 3. Natomiast obsługują USB4



@hokr (autor: leosh | data: 11/11/20 | godz.: 10:36 )

" Apple chwali się, że są to najbardziej wydajne procesory na rynku - w porównaniu do procesorów Intela mają zapewniać do 3,5 krotnie wyższą wydajność CPU, do 6-krotnie wyższą wydajność GPU i do 15-krotnie większą wydajnosć w obliczeniach związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją."



@05 (autor: ligand17 | data: 11/11/20 | godz.: 15:40 )

zabrakło "przy analogicznym zużyciu energii" i nagle zmienia się perspektywa. Ten aspekt uwypuklono na slajdach, w tekście go zabrakło.



@news (autor: Promilus | data: 11/11/20 | godz.: 17:13 )

Tak mi się wydaje że te "up to 3,5x" to jest jak wszystkie rdzenie naraz dłubią i coś nie do końca ważnego ;)



Twoje PC niestety się skończyło odkąd zaczęły znikać komentarze. (autor: Mario1978 | data: 11/11/20 | godz.: 20:57 )

Co zrobić bo czasami tak jest co dobre się kończy.Intel to nawet za dwa lata ze swoją litografią nie pokaże tak zaawansowanego chipu jak to zrobił Apple wykorzystując najlepszą litografię na rynku od TSMC.Huawei został wykopany to mają swoje 100% linii produkcyjnych dla tych zaawansowanych układów.



oni tą decyzję (autor: Shark20 | data: 11/11/20 | godz.: 22:20 )

o zrobieniu własnego wydajnego CPU w miejsce chipów Intela, musieli podjąć jakieś 2,5-3 lata temu. Minimum 1,5 roku na projekt takiego CPU, plus rok na testowanie próbek, ulepszenia, debagowanie, optymalizacje, poprawki mikrokodu, przygotowanie do produkcji itd.



Wypada to tak, że decyzja o porzuceniu Intela była podjęta najpóźniej na wiosnę 2018 roku. I to pokrywa się z tym, kiedy Intel pierwszy raz - czyli w kwietniu 2018 roku, oficjalnie przyznał się do dużych problemów ze swoim procesem 10nm.





Odnośnie czasu projektowania procesorów - dla przykładu Papermaster z AMD już 2 lata temu (https://wccftech.com/...-modest-performance-gains/) mówił że ZEN 3 skupi się głównie na efektywności architektury oraz wskaźniku performance / watt - i co, właśnie taki wyszedł ten procesor.



W AMD już na na pewno mają praktycznie zamknięty projekt ZEN4, a może nawet już pierwsze próbki takich CPU).



o kolejne konto gattsa (autor: MacLeod | data: 12/11/20 | godz.: 00:06 )

milutko:)



dobrze życzę Apple, (autor: Qjanusz | data: 12/11/20 | godz.: 00:47 )

ale nie sądzę że wydajnościowo procki Intela zostaną rozjechane - cały czas Apple trzyma się porównania podobnego zużycia energii, co oczywiście jest prawdą, ale może oznaczać gorszą wydajność ogólną sprzętu.



Obawiam się również że ciężko będzie zaakceptować wydajność MacBook Pro za ok 10 tys pln, podczas pracy na cięższym sofcie emulowanym w locie przez Rosettę.



Zapominacie o jednym.... (autor: muerte | data: 12/11/20 | godz.: 11:47 )

sam procesor to połowa sukcesu. Do tego mają zoptymalizowany pod niego system operacyjny i soft, a to już całkowicie inna bajka.



To nadal ARM (autor: bobbaniak | data: 13/11/20 | godz.: 17:11 )

Jeśli ktokolwiek uważa, że Apple myśli tylko i wyłącznie o pożytku dla klientów, to chyba zdrowo na głowę upadł. Dla nich najważniejsza jest KASA.

...a że mają zamknięty ekosystem, to mogą zmusić wszystkich, którzy chcą z nim współpracować, do dostosowania się. Z jakiegoś powodu wiele firm próbowało "zwerbować" ARM'y do pracy w serwerach, ale nie było to szczególnie udane rozwiązanie. Można też pewnie zupełnie zapomnieć, że jeśli uda Ci się kupić nowego MAC'a , to pograsz w jakąkolwiek normalną grę. Oczywiście zostanę te działające na przeglądarce ;)

PS O pracy w normalnym MS Office też na razie też zapomnijcie...



Przy okazji cen (autor: bobbaniak | data: 13/11/20 | godz.: 17:15 )

Za Apple MacBook Air z 8GB RAM'u i 256GB SSD chcą 5200zł. Jeśli chcesz ciut większy dysk (512 zamiast 256) dopłać 1250zł :)

Po...ło ich.



@13 (autor: hokr | data: 13/11/20 | godz.: 17:48 )

Straszne, dla biznesu najważniejsza jest kasa. Po to się przecież zakłada biznesy. Zawsze mnie ten ból dupy rozpierdala. Popierdoliło ich, ale są ludzie, którzy to kupują i koniec końców, to Apple, a nie Microsoft jest wart więcej.



@hokr (autor: Promilus | data: 13/11/20 | godz.: 20:30 )

nie takie kolosy upadały :)



@15 (autor: bobbaniak | data: 14/11/20 | godz.: 00:47 )

Straszne jest to, że zarozumiały dupek, tyran i ch...wy ojciec (Jobs) wmówił ludziom, że niewiarygodnie przepłacony sprzęt i ubezwłasnowolnienie w kwestii oprogramowania jest super, a idioci w to wierzą. Ciemny lud usłyszał od swego guru, że białe jest czarne, a czarne jest białe i ciemny lud to kupił. Trochę jest mi ich żal...

Zawsze mnie to bawi, jak słyszę "skoro mam Ajfona, to jak będę kupował laptopa, to też muszę brać go od Apla" (i na odwrót). Później jest zderzenie się ze ścianą, bo kiedyś można było na telefonie / komputerze to i tamto, a teraz już nie. Za to za każdy głupi sofcik trzeba słono płacić. Ale nikt nie przyzna się, że popełnił błąd, skoro wydał tyle kasy...

PS Pozdrawiam wszystkich posiadaczy nowych Ajfonów. Trochę mi Was żal, kiedy zobaczyłem, że w kwestii baterii (a w zasadzie jej zaniku) nic się nie zmieniło.



@11. (autor: pwil2 | data: 14/11/20 | godz.: 05:21 )

W laptopach często i tak te 15W/35W TDP jest limitem i nie ma znaczenia ile procesor zrobiłby przy 100W.



... (autor: pwil2 | data: 14/11/20 | godz.: 05:23 )

Japko od dłuższego czasu projektuje procesory do swoich telefonów i tabletów. Po prostu ktoś zadał pytanie, czy nie mogą też do laptopów i dlaczego muszą mieć w laptopach 14nm, gdy w tablecie 7nm, a za rogiem 5nm. A że akurat Intel zaczął zaliczać poźlizgi...



