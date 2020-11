Czwartek 12 listopada 2020 Radeon RX 6800 XT podkręca się do ponad 2,5 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:45 (18) Jeden z użytkowników Twittera pochwaliłi się swoimi wrażeniami z użytkowania karty Radeon RX 6800 XT. Karta nie miała jeszcze swojej premiery (ta odbędzie się 18 listopada), ale prawdopodobnie znajduje się już w kanałach dystrybucji oraz u recenzentów i testerów. Niewykluczone, że jeden z nich, kryjąc się pod nickiem Raichu, postanowił anonimowo podzielić się swoimi obserwacjami. Przy oficjalnym zegarze Boost wynoszącym 2250 MHz, jego egzemplarz przyspieszał do maksymalnie 2271 MHz. Pozytywnie zaskoczyła temperatura, która osiągnęła w szczytowym momencie 74 stopnie C.



Próba podkręcania GPU skończyła się na 2550 MHz - w takiej konfiguracji według Raichu karta zapewniała wydajność zbliżoną do GeForce RTX 3090.







K O M E N T A R Z E

i z tego powodu (autor: bajbusek | data: 12/11/20 | godz.: 20:24 )

X-kom co tydzień piszę żeby się uzbroić w cierpliwość bo RTX3080 JUŻ do mnie idzie :D

Jak nie dojdzie do 18tego to na 100% odrzucę zamówienie i zamówię RX6800XT ... z resztą nie wiem czy i tak tego nie zrobię bo RTX 3080 Ti dużo bardziej mi pasuje







czyżby Radeony na prawdę powstały z kolan? (autor: Qjanusz | data: 12/11/20 | godz.: 22:51 )

...



@Qjanusz (autor: rainy | data: 12/11/20 | godz.: 22:55 )

Naprawdę./s



@02 (autor: kombajn4 | data: 13/11/20 | godz.: 06:52 )

Wiesz w sumie to w przypadku Radeonów nigdy nie byli w tak czarnej D jak z prockami za czasów FX-ów. Jakby nie patrzyć w swojej kategorii cenowej Radeony cały czas są solidną opcją (sam kupiłem RX 5600XT) tyle że nie mieli czym konkurować z topką Nvidii. A teraz tylko się cieszyć jak wrócili do konkurencji w każdej kategorii wagowej. Ukrócą (miejmy nadzieję) poronione pomysł typu że RTX 3080 ma MSRP 700$ a RTX 3090 ma MSRP 1500$ a różnica w wydajności miedzy nimi to ~10% przy cenie 214%



@1 ja też ja też ja też (autor: Apollo129 | data: 13/11/20 | godz.: 07:16 )

pomyślało po Tobie te setki tysięcy co kupiło w x-kom :) powodzenia z twoim zamówieniam.... ja nie miałem tyle odwagi.. zamówione ponad miesiąc...ehh szkoda gadać



kombajn4 (autor: Saturn64 | data: 13/11/20 | godz.: 07:56 )

Niestety, przy obecnej niewystarczającej produkcji gdyby cena za 3090 była 10000 zł i tak byłaby wykupiona na pniu. Może nie w Polsce ale na bogatszych rynkach na pewno. Podobnie byłoby z ceną 6000 zł za 3080. Kolega od czasu premiery kupił już 3 szt. 3080 (miał każdą inną Gigabyte, MSI i ASUS). Sprzedał 2 pierwsze i zarobił mniej więcej po 500-700 zł na karcie. 2 tygodnie temu sprzedał Gigabyte za 4900 zł a MSI za 5200 zł. W życiu bym nie pomyślał, że w Polsce da się sprzedać używaną kartę za takie pieniądze. (co prawda używał je kilka dni ale .... niecierpliwi są w stanie zapłacić każde pieniądze by mieć swojego Grala). Różnica w cenie pomiędzy 3080 a 3090 wynika z faktu róznicy ilości pamięci na kartach, a różnica w wydajności nie ma tu takiego znaczenia. Nvidia 3090 zrobiła dla innego segmentu rynku (raczej pro) gdzie mam na myśli obróbkę 3D itd i inne oprogramowanie gdzie potrzeba dużej ilości pamięci. Oczywiście AMD te plany szybko Nvidii popsuło i prawdopodobnie cena będzie musiała znacznie spaść nawet dla 3090. Tym bardziej gdy wyjdzie 3080 Ti z 20GB. No chyba, że popyt będzie utrzymywał cenę.



Poczekajmy na testy (autor: sew123 | data: 13/11/20 | godz.: 08:45 )

no a potem jeszcze na ceny i dostępność w sklepach.. Cały czas czekam z upgrade kompa - ryzen 3700x juz jakiś czas temu zastąpił i7 2600 k , teraz cos na zastępstwo gtx 1070 by się przydało.. Ale zarówno dostępność no i cena nowych kart NV to jakas magia :):) Może na wiosnę coś sie ruszy...



poprzednie radeony sie też podkręcały... (autor: 5eba | data: 13/11/20 | godz.: 09:14 )

tylko fps stalo w miejscu -.-



Też miałem zamówionego RTX 3080 w X-cumie (autor: Mario2k | data: 13/11/20 | godz.: 09:21 )

Zamówienie z 17 Września godzina 15:16 zrezygnowałem po blisko 2 miesiącach czekania .



Co do Radeona 6800XT to brać wersję od Asusa z AiO która będzie bez problemu chodzić na 2,5GHz . Tyle tylko że dostępna ma być dopiero po świętach :(



@bajbusek (autor: acd | data: 13/11/20 | godz.: 09:22 )

jestem w podobnej sytuacji, ale nie zamówiłem jeszcze żadnej. Czekam na premierę 6800xt (to raptem 5 dni). Wtedy się zamówi. Inna sprawa, że za 3 miesiące będą 500zł taniej pewnie.



@ 2 (autor: Muchomor | data: 13/11/20 | godz.: 11:40 )

Zobaczymy jeszcze jak drajwery sobie poradzą z obsługą tych nowości... Jak dotąd, nie zachęcały do kupna produktów AMD. Ja wybrałem Nvidię właśnie z tego powodu.



@9. (autor: Mariosti | data: 13/11/20 | godz.: 12:20 )

Myślę że najlepiej poczekać do przyszłego roku aż sezon zakupowy się skończy i zaczną karty być normalnie dostępne w sklepach od ręki.

Taka sytuacja spowoduje krach cen używanych RTX2000 i GTX1000 na rynku używek i zarazem jeśli wyjdzie fizycznie RTX 3080Ti, to można spodziewać się równania cen w dół konkurencyjnych gpu.



Możliwe że stanie się to nie w styczniu, a np dopiero w marcu, ale myślę że będzie warto.



Saturn64 (autor: ubik77 | data: 13/11/20 | godz.: 12:34 )

Ależcena w hurtowni karty 3090 brutto bez marży to w tej chwili ponad 11000 zł brutto i to bez marży sprzedawcy.Pozdrawiam









@ubik77 (autor: Saturn64 | data: 13/11/20 | godz.: 13:04 )

I pewnie sprzedają się na pniu.



@4. (autor: pwil2 | data: 13/11/20 | godz.: 13:16 )

Nie dziwię się nVidii. Po prostu zauważyli, że jest grupa ludzi, która zapłaci niemal każdą kwotę, by mieć lepiej od innych, choćby o te 10%. Mogą model szczebel niższy spowolnić minimalnie bez straty sprzedaży i dowalić setki $$ zysku na każdej sztuce "pełnej wersji".



na forach internetowych (autor: Mario2k | data: 13/11/20 | godz.: 14:07 )

Są całe grupy naganiaczy posiadających po 2-3 konta którzy ukradkiem reklamują swoje sklepy , np Dostałem upragnioną kartę z X-cuma albo Komputernioka

potem szybki test dwa screeny na forum i dalej mieszają że kupują drugą kartę bo ta ma złe wiatraki



jak na x-komie (autor: Druzil | data: 14/11/20 | godz.: 10:47 )

zamowilem na premiere po 3.2k a teraz ta sama karta kosztuje 3.8k to jaka obowiazuje mnie cena?

Jak myslicie ile finalnie za nia zaplace?



@17 (autor: ligand17 | data: 14/11/20 | godz.: 13:54 )

Pewnie nic nie zapłacisz, bo anulują Ci zamówienie. Albo sam się znudzisz czekaniem i anulujesz :-)



