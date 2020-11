Piątek 13 listopada 2020 Intel szykuje procesory Tiger Lake-H z 8 rdzeniami

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:07 (8) W tym roku na rynek trafiły nowe mobilne procesory Intela o nazwie Tiger Lake-U, czyli formalnie Core 11. generacji, spośród których najszybszym modelem jest Core i7-1185G7. Są one wytwarzane w najnowszej litografii 10nm+ Super Fin i posiadają cztery rdzenie x86 z architekturą Willow Cove oraz zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe (IGP 12. generacji). Procesory są następcami dotychczasowych mobilnych Core 10 generacji z serii Ice Lake-U. Laptopowe procesory Intela z większą liczbą rdzeni nadal bazują na rdzeniach x86 Skylake i 14nm litografii, ale to ma się wreszcie zmienić w 1. kwartale 2021 roku z sprawą Tiger Lake-H.



Będą to mobilne 10nm procesory wyposażone w 8 rdzeni Willow Cove i przeznaczone dla bardziej wydajnyh laptopów. W ofercie rynkowej Intel zastąpią one 14nm Comet Lake-H.



TUM_APISAK znany z licznych sprawdzających się informacji twierdzi, że miał już dostęp do laptopa z próbką inżynierską 8-rdzeniowego CPU Tiger Lake-H. Jak dodaje podczas wykonanych przez niego testów obciążających wszystkie rdzenie średnie taktowanie tego CPU wynosiło 2,75 GHz.







Intel i wydajne CPU w 10nm (autor: Qjanusz | data: 13/11/20 | godz.: 23:36 )

brzmi jak prastara legenda...



no ale intelowe (autor: pawel1207 | data: 14/11/20 | godz.: 02:22 )

10 nm miedzy innymi poprzez najwieksze upakowanie ze wsztkich procesow jest takie sobie w w prorwnaniu z procesem tsmc ktory jest zdecydownie mniej "gesty " wypada kiepsko wiec wiele to nie zmieni .. no chyba ze w 10 nm intelowych odbyla sie jakas rewolucja :D..





@2. (autor: Mariosti | data: 14/11/20 | godz.: 03:06 )

W porównaniu do tsmc 12nm, Intel 10nm był znacznie lepszy.

W porównaniu do 7nm tsmc nie ma żadnej przewagi co może byś wiedział gdybyś dla odmiany nie bedził.

Intel nie ma maszyn EUV i dlatego jest taki dziadowski w kwestii procesu. Nie ma tu żadnej tajemnicy.



... (autor: pwil2 | data: 14/11/20 | godz.: 04:37 )

Czemu tak późno? Zanim wprowadzą te procesory, długi Intela pewnie wzrosną z obecnych 35mld$ do 50mld$...



@all (autor: ekspert_IT | data: 14/11/20 | godz.: 08:39 )

Dlaczego Intel dysponując takimi kapitałami nie zamówi maszyny EUV nawet przepłacając 2-3 razy i kupując bez kolejki? Jest to dla mnie zdumiewające, gdyż przecież od tego zależy czy za 3 lata będzie miał 60% czy jedynie 35% rynku....



... @6 bo prezes to księgowy? :)))) (autor: SebaSTS | data: 14/11/20 | godz.: 09:29 )

... wyciśnie każdego centa ze starej technologi i amortyzacji linii produkcyjnych. Produkcja grafik intela zamawiana w TSMC to 2 pieczenie na jednym ogniu, bo AMD mniej dostanie i nie wynegocjuje ceny...



3-- (autor: Mario1978 | data: 14/11/20 | godz.: 23:09 )

Polecam artykuły na temat układów graficznych o TDP 15W wykonanych przez Intela w litografii 10nm Super Fin.Jeżeli 10nm od Intela jest równe 7nm od TSMC ale w rzeczywistych układach 10nm ma 40MTr/mm2 to przypomnę, że taki Samsung dla swojej litografii 10nm LPP miał 50MTr/mm2 w układach o TDP 7.5W.

Teraz zadaj sobie sam pytanie czy obecne 10nm od Intela ma bliżej 7nm od TSMC czy jednak nie.Pod koniec przyszłego roku widzi mi się zobaczyć układy Intela wydane w litografii 6nm od TSMC bo nie będą mieli szans w rywalizacji z Zen 4 czy RDNA3x wykonanych w 5nm Enh.



oj gatts (autor: MacLeod | data: 14/11/20 | godz.: 23:30 )

ryneczek nie sklada sie tylko z gierek i procesorkow do domu:) Twoje niemaszans w tynku serwerowym sobie zobacz... Ile tam firemka ma? 5% juz?:)



