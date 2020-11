Piątek 13 listopada 2020 Nvidia opracuje odpowiedź na AMD Smart Access Memory

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 18:17 (14) Wraz z prezentacją swoich najnowszyh kart graficznych Radeon RX serii 6000 firma AMD zaprezentowała też nowe rozwiązanie o nazwie Smart Access Memory. Dzięki niemu procesory Ryzen mają bezpośredni dostęp do pamięci karty graficznej, co przyspiesza wymianę danyh między CPU i GPU powodując kilkuprocentowy wzrost liczby generowanyh klatek na sekudnę. Wszystko wskazuje na to, że podobne rozwiązanie zostanie w niedalekiej przyszłości udostępnione przez Nvidia.



Nvidia miała przekazać portalowi Gamer Nexus informację, że jej najnowsze GeForce RTX serii 3000 otrzymają identyczną funkcję w wraz z przyszłą aktualizacją sterowników. Co więcej rozwiązanie ma być kompatybilne zarówno z procesorami Intela jak i AMD.



Według Gamer Nexus prawdopodobnie jedynym wymogiem będzie procesor obsługujący PCI-Express 4.0 - w przypadku Intela obsługę tego standardu przyniosą dopiero nadchodzące procesory Rocket Lake-S.







K O M E N T A R Z E

dziwne (autor: pawel1207 | data: 13/11/20 | godz.: 22:28 )

przecierz na quadrach i teslach to maja :D :D wystarczy zaimplemetowac w sterowniku ..:D





czyli jak... (autor: Qjanusz | data: 13/11/20 | godz.: 23:32 )

AMD wprowadza nowinkę zamkniętą dla swoich produktów, a nVidia odpowiada rozwiązaniem otwartym na wszystkich producentów???





Qjanusz (autor: Aamitoza | data: 14/11/20 | godz.: 02:02 )

AMD wprowadza tam gdzie jest to realne. Intel nie ma na ten moment pci-e 4.0, wiec temat nie istnieje :P



Qjanusz (autor: pawel1207 | data: 14/11/20 | godz.: 02:12 )

ale to jest czesc specyfikacji pcie :D amd nic do tego nie ma poza implementacja tego rozwiazania tak samo nv go nie opracowala to kwestia wrzucenia w kod sterow to co funcjonowalo wczescniej w teslach qadro czy radeon pro :D po prostu kwestia implementacji i tak otwartej technologi :D oczywiscie amd zrobilo sobie z tego marketing czego to oni nie wymyslili :D w sumie jest to dla nich standard aby "krasc" otwarte rozwiazania i przywlaszczajac je sobie i budowac na nich swoj wizerunek :D mowiac ogolnie to jest otwarte dla wszystkich z licencja na pcie i jest czescia pcie 4.0 gdyby bylo inaczej :D amd juz teraz moglo by szykowwac prawnikow :D a tak zadaptowano rozwiazania z rynku pro do rynku konsumenciego :D mozna powiedziec ze amd zamknelo otwarte rozwiazanie :D a w zasadzie licnconowane dla wszystkich korzystajacych z pcie 4.0 ot typowy brudny marketing :D :D :D a wytykano takie zagrywki intelowi :D :D :D oj :D..





@4. (autor: Mariosti | data: 14/11/20 | godz.: 03:03 )

A ten znowu brednie. Pcie standard nic takiego nie standaryzuje.

Weź może leki bo źle z tobą.



... (autor: pwil2 | data: 14/11/20 | godz.: 03:29 )

Intel nie ma PCIE 4.0. AMD wprowadza funkcjonalność PCIE4.0 na jedynej platformie z PCIE4.0 - czyli AMD.



@pawel1207 (autor: Promilus | data: 14/11/20 | godz.: 10:06 )

co takiego otwartego amd niby ukradło?



chyba deko się wyjaśniło (autor: Qjanusz | data: 14/11/20 | godz.: 12:12 )

Smart Access Memory łączy słynną już funkcję Resizable BAR i wymianę danych między cache L3 w ZEN3 i Infinity Cache 128 MB w RDAN2.

Co ciekawe, Infinity Cache konstrukcyjnie bazuje na cache L3 z ZEN3 i dlatego rozmowa pomiędzy mini ma być dobrze zoptymalizowana.

Jak medium łączące mamy oczywiście szerokie PCIe4. Dlatego w tym przypadku tylko ZEN3 i RDNA2.



Co to oznacza dla odpowiednika nVidii? Chyba niewiele. Oczywiście, nVidia wprowadzi kiedyś optymalizację w sterach korzystając z wielkości maski BAR, ale samo wprowadzenie tej funkcji... zresztą, poczekamy na testy i sami zobaczymy.





Promilus (autor: pawel1207 | data: 14/11/20 | godz.: 17:19 )

amd adaptuje otwarte rozwiazania po czym reklamuje je jako swoje robia tak od lat .. Mariosti cekawe :D bo na ryku pro smart acces memory :D jest od duzszego czasu urzywana zarono u amd jak i u nv :D to co nazwanano smart acces memory jest czescia pcie :D :D :D no ale bujaj w czerwonych okularkach dalej .. co do kradzenia :D bardziej przywlaszczanie przecierz open nie da sie ukrasc wiec my zaimplementowalismy to jest nasze to cala filozofia amd :D





@pawel1207 (autor: Promilus | data: 14/11/20 | godz.: 17:25 )

prostego pytania nie rozumiesz? Pytam JAKIE otwarte rozwiązania AMD implementuje i sprzedaje jako swoje. Jakie, lista... konkrety. Nie twoje durne wypociny.



@9. (autor: Kenjiro | data: 14/11/20 | godz.: 18:37 )

Jeśli, to co Qjanusz napisał, jest prawdą, to sama obsługa zmiennego BAR to tylko część funkcjonalności, a jaki ma wpływ na wydajność, to się dopiero okaże, bo może to być równie dobrze 1% lub mniej.



@9. (autor: Mariosti | data: 14/11/20 | godz.: 19:13 )

Wymyślasz bzdury to je potwierdź. Tylko ty twierdzisz takie bzdury no to pokaż konkretnie w specyfikacji pci-e który punkt jest tu zastosowany.



Qjanusz już wspomniał powyżej że nic podobnego nie mogło istnieć poza parą zen3 rdna2, chyba chyba że chodzi ci po prostu o to że pci-e służy do wymiany danych to tutaj ameryki nie odkryleś bo z dostępu do pamięci GPU w opencl na hd5770 korzystałem już 10lat temu...



8-- (autor: Mario1978 | data: 14/11/20 | godz.: 23:03 )

To jest komentarz godny pochwalenia dlatego powinien go przeczytać każdy.Ale najlepsi są ci co mówią, że AMD sobie coś przywłaszcza.Coś czuję, że wiele osób dzisiaj kupy nie oddało i ich głowa boli.



@13 (autor: kombajn4 | data: 15/11/20 | godz.: 07:36 )

Pełna zgoda

Qjanusz +1



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.